Росія атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Заході

Росіяни вранці 27 січня знову атакували об'єкт критичної інфраструктури "Нафтогазу". Цього разу – у західному регіоні.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Дивіться також "Шахеди" з ночі атакують Україну, під прицілом Львівщина: де зараз тривога

Що відомо про атаку на об'єкт "Нафтогазу"?

Внаслідок влучання виникла пожежа. На місці працюють рятувальники ДСНС.

З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на об'єкті,

– повідомив Корецький.