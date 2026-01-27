27 січня, 14:35
Росія атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Заході
Росіяни вранці 27 січня знову атакували об'єкт критичної інфраструктури "Нафтогазу". Цього разу – у західному регіоні.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Що відомо про атаку на об'єкт "Нафтогазу"?
Внаслідок влучання виникла пожежа. На місці працюють рятувальники ДСНС.
З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на об'єкті,
– повідомив Корецький.
Він зазначив, що це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфраструктури "Нафтогазу" лише за січень 2026 року.