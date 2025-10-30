Россия атаковала ТЭС в разных областях
Россия снова атаковала тепловые электростанции ДТЭК в разных регионах Украины в ночь на 30 октября. Известно, что в результате ударов есть повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Там рассказали дополнительные подробности по этому поводу.
Смотрите также Терроризировали всю страну: карта пролета вражеских ракет и дронов
Что известно об ударах по ТЭС Украины?
По словам энергетиков, российские удары на соответствующие объекты произошли в сразу нескольких областях Украины. Вследствие этого есть серьезные повреждения оборудования станций. Сейчас продолжаются работы над устранением последствий.
Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз,
– отметили в ДТЭК.
Информации о расположении поврежденных ТЭС не указывают из соображений безопасности.