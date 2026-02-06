Россия атаковала Волынь беспилотниками: пострадал объект инфраструктуры
- 6 февраля Россия атаковала Волынскую область "Шахедами", повредив объект критической инфраструктуры.
- О пострадавших информации нет, продолжается ликвидация последствий.
Оккупанты поздно вечером 6 февраля ударили "Шахедами" по Волынской области. Целью был объект инфраструктуры. на месте уже работают соответствующие службы.
О последствиях атаки сообщили в Волынской ОВА. Предварительно, пострадавших нет.
Что известно об атаке на Волынь 6 февраля и ее последствиях?
Несколько часов вечером 6 февраля в разных районах Волынской области продолжалась воздушная тревога. Российская армия проводила атаку своими ударными дронами.
Ближе к полуночи исполняющий обязанности начальника Волынской ОВА Роман Романюк сообщил, какие у атаки есть последствия.
В результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в нашей области,
– написал Романюк.
Продолжается ликвидация последствий, на месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших или погибших не поступала.
Власть напомнила, что нельзя публиковать или распространять фото и видео о местах попаданий.
Где еще атаковал враг с воздуха в течение суток?
- 6 февраля утром враг ударил по Кропивницкому "Кинжалами" и ракетами Х-69, а еще и беспилотниками. Взрывы в городе прогремели несколько раз.
- А вечером в Киевской области раздавались взрывы из-за атаки дронов, которые налетели со стороны Черниговской области. Силы ПВО активно работали против них.