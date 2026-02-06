Росія атакувала Волинь безпілотниками: постраждав об'єкт інфраструктури

Окупанти пізно ввечері 6 лютого вдарили "Шахедами" по Волинській області. Ціллю був об'єкт інфраструктури.На місці вже працюють відповідні служби.

Про наслідки атаки повідомили в Волинській ОВА. Попередньо, постраждалих нема.

Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": загроза досягла західних областей

Що відомо про атаку на Волинь 6 лютого та її наслідки?

Кілька годин увечері 6 лютого у різних районах Волинської області тривала повітряна тривога. Російська армія проводила атаку своїми ударними дронами.

Ближче до півночі виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, які в атаки є наслідки.

Унаслідок однієї з атак постраждав об'єкт критичної інфраструктури у нашій області,

– написав Романюк.

Триває ліквідація наслідків, на місці вже працюють всі відповідні служби. Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.

Влада нагадала, що не можна публікувати чи поширювати фото і відео про місця влучань.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще атакував ворог із повітря упродовж доби?