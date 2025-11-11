Тогда ничего не будет лететь: эксперт назвал самый эффективный способ защитить энергетику

Россияне меняют тактику ударов по украинской энергосистеме. Теперь атаки направлены одновременно и на объекты генерации, и на сети распределения электроэнергии, поэтому на восстановление нужно больше времени.

Как рассказал в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, есть один эффективный способ противодействия. Говорится о зеркальных ударах по российской энергетике.

Как защитить энергетику от ударов?

По словам Свитана, без ударов по российской энергетике – свою мы не перекроем. Оптимальный вариант – бить именно по Москве, ведь, создав блэкаут в Ростове, Белгороде или Брянске – мы никак не повлияем на принятие решений по ударам по Украине.

Москвичам безразлично до того, что происходит на оккупированных территорий и даже на своих собственных. Им важно только, чтобы у них все было хорошо. Поэтому если в Донецке нет воды, а в Белгороде блэкаут – на решение Москвы это не влияет.

Обратите внимание! В Белгороде почти полностью исчез свет после ударов по ТЭЦ "Луч". Местный губернатор подтвердил атаку, но заявил, что ПВО якобы успешно отработала. Интересно, что именно из Белгорода Россия постоянно обстреливает Харьков.

"Если в Москве не будет воды или света, тогда это повлияет на удары по нашей территории. Тогда ничего к нам не будет лететь, в частности на энергетику. А Москву можно "пробить" только баллистикой. Других вариантов нет", – отметил Роман Свитан.

Украинцам надо готовиться, что может повториться зима 2022 года. Россияне будут пытаться уничтожить наши подстанции, генерацию, режимы электропередач. Более того, оккупанты приближаются к атомным станциям. Украине нужно отвечать, ведь всем давно понятно, что Россия – это страна-террористка, которая готова на любые действия.

