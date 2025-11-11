Тоді не летітиме нічого: експерт назвав найефективніший спосіб захистити енергетику

Росіяни змінюють тактику ударів по українській енергосистемі. Тепер атаки спрямовані одночасно і на об'єкти генерації, і на мережі розподілу електроенергії, тому на відновлення потрібно більше часу.

Як розповів в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, є один ефективний спосіб протидії. Мовиться про дзеркальні удари по російській енергетиці.

Як захистити енергетику від ударів?

За словами Світана, без ударів по російській енергетиці – свою ми не перекриємо. Оптимальний варіант – бити саме по Москві, адже, створивши блекаут у Ростові, Бєлгороді чи Брянську – ми ніяк не вплинемо на ухвалення рішень щодо ударів по Україні.

Москвичам байдуже до того, що відбувається на окупованих територій і навіть на своїх власних. Їм важливо тільки, щоб у них все було гаразд. Тому якщо у Донецьку немає води, а в Бєлгороді блекаут – на рішення Москви це не впливає.

Зверніть увагу! У Бєлгороді майже повністю зникло світло після ударів по ТЕЦ "Луч". Місцевий губернатор підтвердив атаку, але заявив, що ППО нібито успішно відпрацювала. Цікаво, що саме з Бєлгорода Росія постійно обстрілює Харків.

"Якщо у Москві не буде води чи світла, тоді це вплине на удари по нашій території. Тоді нічого до нас не летітиме, зокрема на енергетику. А Москву можна "пробити" тільки балістикою. Інших варіантів немає", – наголосив Роман Світан.

Українцям треба готуватися, що може повторитися зима 2022 року. Росіяни намагатимуться знищити наші підстанції, генерацію, режими електропередач. Ба більше, окупанти наближаються до атомних станції. Україні потрібно відповідати, адже всім давно зрозуміло, що Росія – це країна-терористка, яка готова на будь-які дії.

Росія продовжує атакувати енергетику України