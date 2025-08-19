Россияне в ночь на 19 августа атаковали Украину с помощью 280 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны отражали атаку противника.

Из запущенных целей удалось сбить 236. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россия снова запускала "Шахеды": в каких регионах Украины была угроза удара

Как отбили комбинированную атаку?

Ночью россияне запустили 270 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов из Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Также атаковали 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской, Воронежской областей и Крыма.

Кроме того, противник бил 4 крыльями ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, и мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 236 воздушных целей: