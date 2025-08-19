Росія била 280 ракетами та БпЛА, є влучання: скільки цілей збила ППО
- Росія атакувала Україну 280 засобами повітряного нападу, з яких ППО збила 236 цілей.
- Влучання зафіксовано на 16 локаціях, зокрема 4 ракети та 40 безпілотників.
Росіяни у ніч на 19 серпня атакували Україну за допомогою 280 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони відбивали атаку противника.
Із запущених цілей вдалося збити 236. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відбили комбіновану атаку?
Уночі росіяни запустили 270 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів з Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Також атакували 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької областей і Криму.
Крім того, противник бив 4 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, і мобільні вогневі групи.
Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 236 повітряних цілей:
- 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М;
- 4 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях,
– ідеться у повідомленні.
Скільки російських дронів збили 19 серпня / Інфографіка Повітряних сил
Що відомо про нічну атаку?
- Росія масовано атакувала Полтавську область. В ОВА повідомили про влучання й падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, є знеструмлення.
- До того, о пів на 2 годину ночі стало відомо, що у Лубнах було чутно звуки вибухів. Станом на тоді в Полтавській області тривала повітряна тривога. В Повітряних силах інформували про групи ворожих ударних БпЛА.