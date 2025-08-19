Росіяни у ніч на 19 серпня атакували Україну за допомогою 280 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони відбивали атаку противника.

Із запущених цілей вдалося збити 236. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росія знову запускала "Шахеди": в яких регіонах України була загроза удару

Як відбили комбіновану атаку?

Уночі росіяни запустили 270 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів з Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Також атакували 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької областей і Криму.

Крім того, противник бив 4 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, і мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 236 повітряних цілей:

230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М;

4 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях,

– ідеться у повідомленні.



Скільки російських дронів збили 19 серпня / Інфографіка Повітряних сил

Що відомо про нічну атаку?