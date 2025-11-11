Россия бросила 150 тысяч солдат на убой: военный рассказал, как Кремль скрывает мобилизацию
- Кремль продолжает пополнять армию через контрактную и срочную службу без официальной мобилизации, чтобы избежать массового недовольства в России.
- В Донецкой области сосредоточено рекордное количество российских войск, около 150 тысяч, что указывает на серьезные проблемы с личным составом в российской армии.
После отчетов о продвижении россиян под Гуляйполем на фоне истощения подразделений снова заговорили о скрытой мобилизации в России. Кремль продолжает набор по контракту и срочной службе, пытаясь удержать численность войска без официального объявления мобилизации.
Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что такие действия свидетельствуют о нехватке личного состава в российской армии. Он пояснил, что Кремль стремится пополнять войска постепенно, чтобы избежать массового недовольства в стране.
В Донецкой области рекордная концентрация российских войск
В Донецкой области продолжаются тяжелые бои за Покровск и Мирноградскую агломерацию. Это одно из самых сложных направлений, где россияне сосредоточили рекордное количество военных с начала вторжения.
У них собран огромный контингент – около 150 тысяч военных. Это колоссальное количество, если учесть, что всего 700 тысяч человек задействовано в войне. И, к сожалению, ничего не указывает на то, что их станет меньше,
– объяснил Ткачук.
Он отметил, что у россиян остается серьезная проблема с личным составом. Несмотря на концентрацию сил, Кремль вынужден постоянно искать резервы для ротаций и поддержания наступления, привлекая новые группы контрактников и срочников.
Как Россия пытается избежать полной мобилизации?
Кремль продолжает пополнять армию без официального объявления мобилизации. В России расширили набор срочников, который теперь длится не только весной или осенью, а круглый год. Такие шаги свидетельствуют об остром дефиците личного состава, который Москва пытается скрыть от собственного общества.
Россияне продолжили набор по срочной службе, потому что у них не хватает личного состава. Они ищут людей всюду – и в других странах, и внутри России, пытаясь не объявлять полноценную мобилизацию,
– отметил Ткачук.
По его словам, Кремль пытается совместить различные способы привлечения военных – через срочную службу, контракты и рекрутинг, чтобы избежать социального взрыва. Это часть гибридной политики, направленной на продолжение войны без внутренних потрясений.
Что известно о скрытой мобилизации в России?
- В России разворачивается скрытая мобилизация. 4 ноября Владимир Путин подписал закон, который позволяет призыв военных в течение всего года и привлечение резервистов к "защите критических объектов". Фактически это создает условия для отправки резервистов на фронт под видом учений. Как отметили в Институте изучения войны, Кремль маскирует подготовку к новым боевым действиям, введя для резервистов ежемесячные выплаты за службу вблизи зоны "СВО".
- По данным ГУР, в российских войсках растет количество небоевых смертей – только в Центральном округе за год более 600 случаев. Как пояснил военный эксперт Александр Мусиенко, это свидетельствует о деморализации армии, хаос и жестокие дисциплинарные практики, которыми российское командование удерживает бойцов на фронте.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак добавил, что Кремль давит на срочников, заставляя их подписывать контракты, после чего их перебрасывают на войну. Под видом усиления ПВО также набирают резервистов, которых впоследствии могут направить на оккупированные территории Украины.