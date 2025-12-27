Резерв уже создается: Буданов сказал, на кого Россия нападет после окончания войны в Украине

Россия не сможет вести войну на 2 фронта. В то же время, если в Украине закончатся боевые действия, она может напасть на другие страны.

Глава ГУР Кирилл Буданов предположил, на кого именно Кремль может готовить нападение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Общественному.

На какие страны Россия может напасть после Украины?

Осенью 2025 года страна-террористка неоднократно вмешивалась в воздушное пространство НАТО, запуская дроны вблизи аэропортов и других важных объектов в ряде стран.

Буданов отметил, что эти провокации системные и происходят в рамках информационной компании по давлению и расшатыванию ситуации. Также Россия таким способом проверяет готовность НАТО реагировать на военные угрозы.

Куда именно будет вторгаться Россия, будет решаться в последний момент, а первыми под удар, вероятно, попадут страны Балтии: Литва, Латвия и Эстония.

Посмотрите на карту мира и вы найдете ответ. Прежде всего, страны Балтии. Так географически сложилось,

– отметил глава ГУР.

По его словам, Россия уже формирует стратегический резерв. Но развернуть одновременно 2 фронта она не в состоянии.

"Россия формирует стратегический резерв, он создается. Просто, пока идет война здесь – это все динамичный процесс и оперативный резерв постоянно задействуется. Стратегически он формируется, но еще он не приобрел тех возможностей, о которых россияне мечтают. Но еще раз вам говорю: пока идет широкомасштабная война здесь – нет. На два фронта воевать – еще Вторая мировая показала, что это катастрофа", – подчеркнул Буданов.

