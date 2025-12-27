Резерв уже створюється: Буданов сказав, на кого Росія нападе після закінчення війни в Україні

Росія не зможе вести війну на 2 фронти. Водночас, якщо в Україні закінчаться бойові дії, вона може напасти на інші країни.

Голова ГУР Кирило Буданов припустив, на кого саме Кремль може готувати на напад. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю Суспільному.

На які країни Росія може напасти після України?

Восени 2025 року країна-терористка неодноразово втручалася у повітряний простір НАТО, запускаючи дрони поблизу аеропортів та інших важливих об'єктів у низці країн.

Буданов зауважив, що ці провокації системні і відбуваються у межах інформаційної компанії з тиску та розхитування ситуації. Також Росія таким способом перевіряє готовність НАТО реагувати на військові загрози.

Куди саме буде вторгатися Росія, вирішуватиметься в останній момент, але першими під удар, ймовірно, потраплять країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія.

Подивіться на мапу світу й ви знайдете відповідь. Перш за все, країни Балтії. Так географічно склалося,

– зауважив глава ГУР.

За його словами, Росія вже формує стратегічний резерв. Але розгорнути одночасно 2 фронти вона не в змозі.

"Росія формує стратегічний резерв, він створюється. Просто, поки йде війна тут – це все динамічний процес і оперативний резерв постійно задіюється. Стратегічно він формується, але ще він не набув тих спроможностей, про які росіяни мріють. Але ще раз вам кажу: допоки іде широкомасштабна війна тут – ні. На два фронти воювати – ще Друга світова показала, що це катастрофа", – наголосив Буданов.

