Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Как Эстония предупредила Россию?

Эстонский министр напомнил, что в октябре 2025 года военные у границы с Россией увидели так называемых "зеленых человечков". Речь идет о российских военных, которые были без официальных опознавательных знаков.

По его словам, это был не первый подобный инцидент, когда так замечали россиян, однако хоть это и не было ничем серьезным с российской стороны, на всякий случай тогда закрыли пункт пропуска через границу.

Мы наблюдаем за ними постоянно, имеем, в частности, много различных сообщений из Нарвы - пограничного города. Скажу прямо: если когда-то "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать,

– заявил Маргус Цахкна.

Какая угроза существует для Эстонии?