Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.
Как Эстония предупредила Россию?
Эстонский министр напомнил, что в октябре 2025 года военные у границы с Россией увидели так называемых "зеленых человечков". Речь идет о российских военных, которые были без официальных опознавательных знаков.
По его словам, это был не первый подобный инцидент, когда так замечали россиян, однако хоть это и не было ничем серьезным с российской стороны, на всякий случай тогда закрыли пункт пропуска через границу.
Мы наблюдаем за ними постоянно, имеем, в частности, много различных сообщений из Нарвы - пограничного города. Скажу прямо: если когда-то "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать,
– заявил Маргус Цахкна.
Какая угроза существует для Эстонии?
Напомним, недавно стало известно, что российские пограничники пересекли линию контроля с Эстонией на реке Нарва. Трое мужчин в форме сошли на берег и прошлись вдоль причала. Москва отрицает это.
Впоследствии они отправились обратно на российскую сторону. Известно, что на территории Эстонии они пробыли 20 минут. Эстония вызовет посла России в Таллинне, чтобы обсудить этот инцидент. Прямой угрозы пока нет.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что в Кремле пересмотрели свои стратегические намерения относительно открытой агрессии, перенеся сроки с 2030-го на 2027 год. Страны Балтии могут оказаться под риском оккупации.