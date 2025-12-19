Эстонские власти не успели задержать россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Как Эстония реагирует на российское нарушение своей границы?

В Эстонии заявили об инциденте с нарушением линии контроля на реке Нарва вблизи пирса Васкнарва. Происшествие произошло в среду утром и было зафиксировано камерами наблюдения пограничной службы Восточной префектуры.

По информации эстонских пограничников, к пирсу подошло судно на воздушной подушке с российскими пограничниками на борту. После швартовки трое мужчин в форме сошли на берег и прошлись вдоль причала.

На место происшествия оперативно прибыли несколько патрулей. Руководитель Бюро пограничной охраны Восточной префектуры Эрик Пургель сообщил, что факт пересечения границы зафиксировали и задокументировали, а также провели первичные процессуальные действия.

С российской стороной установили официальный контакт для выяснения обстоятельств. С ней инцидент обсуждали более 2 часов. Представители России отрицали факт нарушения.

Министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что "они больше не понимали, где проходит контрольная линия между Эстонией и Россией, что является абсолютно смешным, поскольку эта контрольная линия существует уже более 30 лет".

Если они не умеют читать карту, если там царит топографическая необразованность, то как мы можем им помочь? Должны ли мы прислать им карту, научить их читать ее? Это остается для нас вызовом,

– сказал он.

Было принято решение усилить патрулирование в районе Васкнарва.

Министр в комментарии программе Aktuaalne kaamera заявил, что мотивы действий российских пограничников пока остаются непонятными. Он также пояснил, что часть пирса Васкнарва расположена на территории Эстонии, что и стало основанием квалифицировать действия российских пограничников как нарушение линии контроля.

Справка: район Васкнарва считается чувствительным участком границы. Российские суда, которые движутся из реки Нарва к Чудскому озеру, вынуждены проходить через отрезок, находящийся под контролем Эстонии. Для этого действует специальный согласованный порядок уведомления, который, по утверждению эстонских властей, в этот раз не был получен.



Государственная граница между Эстонией и Россией с отметкой, где произошло нарушение / Карта Министерства иностранных дел Эстонии

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкна, Россия постоянно пытается сместить границу в географически сложных районах. Он вспомнил инциденты в так называемом Саатсетском сапоге в октябре и кражу пограничных буев в мае 2024 года с той же реки Нарва.

Между странами было составлено пограничное соглашение, которое Россия не ратифицировала.

Правительство страны 19 декабря обсудит дальнейшие шаги, включая возможное изменение оценки угрозы и даже закрытие границы с Россией.

"Существует много различных вариантов закрытия пограничного движения – его можно закрыть локально, в целом, временно, на более долгий период или навсегда. Так что, в этом смысле существуют разные уровни пропорциональности", – добавил Игорь Таро.

Что известно о нарушении границы Эстонии?