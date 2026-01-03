У россиян все меньше ПВО, – полковник запаса дал прогноз, когда Украина сможет преобладать в воздухе

Силы беспилотных систем на днях поразили в Донецкой области еще два российских ЗРК: ТОР и РЛС ЗРК С-350 "Витязь". Последний зенитный ракетный комплекс у россиян стал на боевое дежурство недавно. Он уровня С-300, но его установка предусматривает 12 ракет.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что вражеский "Витязь" хорошо выполняет функцию армейского прикрытия, поэтому россияне его долгое время берегли, но были вынуждены доставать.

Смотрите также Пылало пол ночи, – Андрющенко рассказал о новых успешных ударах по России в первый день года

Россия не способна защитить себя полностью

Тот факт, что ЗРК С-350 появляются там, куда достают оперативные дроны, как пояснил военный эксперт, свидетельствует о том, что враг испытывает недостаток средств противовоздушной обороны.

У россиян все меньше ПВО, раз они начали С-350 подтягивать к линии боевого соприкосновения, пытаясь перекрыть коридоры, которые мы пробиваем для движения наших беспилотников,

– озвучил Свитан.

По его словам, каждый заход группы украинских БпЛА, например, на Самару, сопровождается уничтожением таких ЗРК, фронтовой ПВО, тогда проламывается так называемый коридор. Пока россияне не успевают его закрыть, через него летят наши дроны, которые дальше направляются в тыл противника.

"Перекрыть 17 миллионов квадратных километров (площадь России – 24 Канал) просто нечем. Тем более, что сейчас количество уничтоженных локаторов ЗРК нашими средствами больше, чем россияне могут производить. Продолжается постепенное уменьшение объема ЗРК у российской ПВО", – подчеркнул Свитан.

Полковник запаса ВСУ прогнозирует, что за 1 – 1,5 года, если такими темпами будут происходить поражения дронами, то враг останется без своей техники. Полностью конечно оставить его без ЗРК не удастся, потому что он производит новые. Тогда, по словам Свитана, следует нацеливаться на соответствующие российские заводы.

"Россияне могут не доезжать до места дислокации, потому что мы их уже достанем. С ними надо работать в таком режиме, чтобы говорить о завоевании преимущества в воздухе. Тогда наша авиация сможет выйти на линию боестолкновения или в тылы противника со свободно падающими авиабомбами", – подытожил Свитан.

Куда на днях еще пришлись удары СБС?