У росіян все менше ППО, – полковник запасу дав прогноз, коли Україна зможе переважати в повітрі

Сили безпілотних систем днями уразили на Донеччині ще два російських ЗРК: ТОР та РЛС ЗРК С-350 "Вітязь". Останній зенітний ракетний комплекс у росіян став на бойове чергування нещодавно. Він рівня С-300, але його установка передбачає 12 ракет.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що ворожий "Вітязь" добре виконує функцію армійського прикриття, тому росіяни його тривалий час берегли, але були вимушені діставати.

Росія не здатна захистити себе повністю

Той факт, що ЗРК С-350 з'являються там, куди дістають оперативні дрони, як пояснив військовий експерт, свідчить про те, що ворог відчуває нестачу засобів протиповітряної оборони.

У росіян все менше ППО, раз вони почали С-350 підтягувати до лінії бойового зіткнення, намагаючись перекрити коридори, які ми пробиваємо для руху наших безпілотників,

– озвучив Світан.

З його слів, кожен захід групи українських БпЛА, наприклад, на Самару, супроводжується знищенням таких ЗРК, фронтової ППО, тоді проламується так званий коридор. Поки росіяни не встигають його закрити, через нього летять наші дрони, які далі прямують в тил противника.

"Перекрити 17 мільйонів квадратних кілометрів (площа Росії – 24 Канал) просто немає чим. Тим більше, що зараз кількість знищених локаторів ЗРК нашими засобами більша, ніж росіяни можуть виготовляти. Триває поступове зменшення обсягу ЗРК у російської ППО", – наголосив Світан.

Полковник запасу ЗСУ прогнозує, що за 1 – 1,5 року, якщо такими темпами будуть відбуватися ураження дронами, то ворог залишиться без своєї техніки. Повністю звісно залишити його без ЗРК не вдасться, бо він виробляє нові. Тоді, зі слів Світана, слід націлюватися на відповідні російські заводи.

"Росіяни можуть не доїжджати до місця дислокації, бо ми їх вже дістанемо. З ними треба працювати у такому режимі, аби говорити про завоювання переваги у повітрі. Тоді наша авіація зможе вийти на лінію боєзіткнення чи в тили противника з вільно падаючими авіабомбами", – підсумував Світан.

Куди днями ще прийшлися удари СБС?