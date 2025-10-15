Есть предположение, что Россия может усилить свое влияние на Беларусь, чтобы использовать эту территорию для более активной эскалации. Речь идет об угрозах не только для Украины, но и для других государств.

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире 24 Канала, что тема вероятного нападения россиян со стороны Беларуси на территорию Украины является очень чувствительной. Таким образом оккупанты пытаются запугать украинское общество еще с начала полномасштабного вторжения.

Возможно ли нападение со стороны Беларуси?

Василий Пехньо отметил, что украинские спецслужбы, очень подробно слежу за ситуацией в Беларуси, держа ее под контролем.

Поэтому, я считаю, что в Украине не стоит разгонять панику,

– сказал он.

Однако Россия, вероятно, использует территорию Беларуси, чтобы залетать беспилотниками в воздушное пространство стран НАТО. Это угроза.

По мнению военного обозревателя, сейчас Россия будет пробовать расширить эскалацию в отношении стран Запада. Все потому, что эскалация является залогом существования путинского режима. России нужна постоянная война.

Россияне в случае с Украиной дошли до потолка своих эскалационных возможностей. Особых достижений на фронте у них нет, но эскалация нужна. Поэтому они ее расширяют и это четко видно по странам Европы,

– высказался Василий Пехньо.

Однако, по его словам, оккупанты стараются не переступить черту, запуская беспилотники в воздушное пространство стран НАТО. Кроме этого, россияне могут попытаться организовать формирование "зеленых человечков" на территории Беларуси вблизи стран, которые с ней граничат.

Это, вероятно, будет происходить очень осторожно, чтобы не привлекать лишнее внимание. Но целью таких действий будет поддерживать постоянное напряжение среди европейского общества.

