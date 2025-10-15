Росія розширює війну: до яких нових дій із боку Білорусі здатні окупанти
- Росія може посилити свій вплив на Білорусь для ескалації конфлікту, загроза існує не лише для України, але й для інших держав.
- Росія, ймовірно, використовує Білорусь для запуску безпілотників у повітряний простір країн НАТО та може організувати "зелених чоловічків" поблизу кордонів з європейськими країнами.
Є припущення, що Росія може посилити свій вплив на Білорусь, щоб використовувати цю територію для більш активної ескалації. Мовиться про загрози не лише для України, але й для інших держав.
Військовий оглядач Василь Пехньо розповів в етері 24 Каналу, що тема ймовірного нападу росіян з боку Білорусі на територію України є дуже чутливою. Таким чином окупанти намагаються залякати українське суспільство ще від початку повномасштабного вторгнення.
Чи можливий напад зі сторони Білорусі?
Василь Пехньо зауважив, що українські спецслужби, дуже детально слідкую за ситуацією у Білорусі, тримаючи її під контролем.
Тому, я вважаю, що в Україні не варто розганяти паніку,
– сказав він.
Однак Росія, ймовірно, використовує територію Білорусі, щоб залітати безпілотниками у повітряний простір країн НАТО. Це загроза.
На думку військового оглядача, зараз Росія пробуватиме розширити ескалацію щодо країн Заходу. Все тому, що ескалація є запорукою існування путінського режиму. Росії потрібна постійна війна.
Росіяни у випадку з Україною дійшли до стелі своїх ескалаційних можливостей. Особливих досягнень на фронті у них немає, але ескалація потрібна. Тому вони її розширюють і це чітко видно по країнах Європи,
– висловився Василь Пехньо.
Однак, за його словами, окупанти намагаються не переступити межу, запускаючи безпілотники у повітряний простір країн НАТО. Крім цього, росіяни можуть спробувати організувати формування "зелених чоловічків" на території Білорусі поблизу країн, які з нею межують.
Це, ймовірно, відбуватиметься дуже обережно, щоб не привертати зайву увагу. Але метою таких дій буде підтримувати постійну напругу серед європейського суспільства.
Чи є загроза з боку Білорусі?
У Білорусі завершились спільні навчання "Захід-2025", у яких брали участь військові росіяни та білоруси. Україна готувалася до можливих загроз у цей період, проте ніяких провокацій не було зафіксовано.
Олександр Лукашенко перевів свої війська у повну бойову готовність. Метою було перевірити наскільки швидко білоруська армія відреагує на будь-які виклики.
Зовнішній розвідці України відомі плани Росії щодо використання Білорусі у власних військових цілях. Поки детальніша інформація залишається таємницею, але Володимир Зеленський заявив, що попередить партнерів, яким може щось загрожувати.