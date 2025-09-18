Россия увеличивает масштабы производства "Шахедов". В западных медиа появилась информация, что оккупантам теперь удается изготавливать 1000 беспилотников в день. Россияне, вероятно, стремятся в 2026 году значительно увеличить эти показатели.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что на Западе часто путают количество боевых "Шахедов" с количеством дронов-"обманок". Он подчеркнул, что "обманок" они изготавливают значительно больше, ведь это дешевле.

Увеличила ли Россия масштабы производства дронов?

Андрей Коваленко разъяснил, если говорить комплексно, то россияне действительно могли увеличить свои дроновые мощности, однако, если уточнять количество беспилотников с боевой частью, то к производству 1000 "Шахедов" в день оккупанты еще не дошли.

Конечно, если ситуация будет развиваться так и в дальнейшем, то не исключено, что могут дойти, но и мы производим достаточное количество (дронов – 24 Канал). Поэтому здесь одно накладывается на другое. На все есть противодействие,

– сказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО отметил, если Россия больше будет запускать своих беспилотников по Украине, то в ответ Силы обороны так же будут атаковать больше.

Чтобы противодействовать усилению вражеских атак, необходимо разрушать производства противника, перекрывать каналы поставки и уничтожать склады, где хранятся российские дроны.

Что известно о производстве российских дронов?