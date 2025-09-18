Росія збільшує масштаби виробництва "Шахедів". У західних медіа з'явилася інформація, що окупантам тепер вдається виготовляти 1000 безпілотників на день. Росіяни, ймовірно, прагнуть у 2026 році значно збільшити ці показники.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що на Заході часто плутають кількість бойових "Шахедів" із кількістю дронів-"обманок". Він підкреслив, що "обманок" вони виготовляють значно більше, адже це дешевше.

Чи збільшила Росія масштаби виробництва дронів?

Андрій Коваленко роз'яснив, якщо говорити комплексно, то росіяни дійсно могли збільшити свої дронові потужності, проте, якщо уточняти кількість безпілотників із бойовою частиною, то до виробництва 1000 "Шахедів" у день окупанти ще не дійшли.

Звісно, якщо ситуація розвиватиметься так і надалі, то не виключено, що можуть дійти, але і ми виробляємо достатню кількість (дронів – 24 Канал). Тому тут одне накладається на інше. На все є протидія,

– сказав він.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО наголосив, якщо Росія більше запускатиме своїх безпілотників по Україні, то у відповідь Сили оборони так само атакуватимуть більше.

Аби протидіяти посиленню ворожих атак, необхідно руйнувати виробництва противника, перекривати канали постачання та знищувати склади, де зберігаються російські дрони.

Що відомо про виробництво російських дронів?