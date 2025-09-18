Офицер ВСУ назвал последние успехи Украины на фронте
- Российские силы не смогли достичь стратегических успехов на Сумщине, Покровске и других направлениях из-за эффективного сопротивления украинских военных.
- В Донецкой области сосредоточено более 260 тысяч российских военных, однако украинские силы продолжают успешно оттеснять врага на некоторых участках фронта.
Россияне пока не намерены останавливать свои наступательные операции на территории Украины. Ситуация на фронте остается сложной, однако некоторые прогнозы западных изданий относительно успехов врага, вероятно, преждевременны.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что враг рассчитывал на меньшее сопротивление и меньшее качество взаимодействия наших Сил обороны. Очевидно, что россияне своими типичными методами стремились развернуть как можно больше наступательных действий.
"На Сумщине сразу было понятно, что враг не будет иметь возможности, компетенции и мощностей продвинуться дальше. Эта операция стала маневром, чтобы отвлекать наше внимание на севере и в необходимый момент перебросить силы на другие приоритетные направления. Так и произошло", – сказал он.
Какие успехи имеют силы обороны на фронте?
Несмотря на хитрый план россиян, им не удалось теми ресурсами и силами взять Покровск, подойти ближе к Константиновке и взять еще ряд населенных пунктов, в частности Купянский и Лиман.
В результате враг меняет свои приоритеты и перебрасывает с Сумского направления свои силы и ресурсы на Донбасс, чтобы усилить давление на Покровск и Купянск.
Купянск – это будет второе по приоритетности направление давления врага, поскольку там открывается плацдарм на Балаклею и возможность давить на Изюм с севера,
– отметил Андрей Ткачук.
В Донецкой области же сейчас более 260 тысяч российских военных – это примерно 35% всех российских сил на нашей территории.
Из них 100 тысяч личного состава базируется вокруг Покровской агломерации.
Там ситуация дальше остается сложной. На севере продолжается хорошая работа первого корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений на Добропольском направлении. Нашим силам удается отжимать врага, проводить хорошие атаки и правильные действия,
– отметил офицер ВСУ.
По его словам, сложная ситуация сейчас там, где Красный Лиман и Родинское, так же как и вблизи Мирнограда.
На южных окраинах Покровска враг продолжает давить, пробует заходить малыми группами в тыл Сил обороны.
Важно, что, по мнению офицера ВСУ, прогнозы некоторых западных изданий являются преждевременными относительно ситуации вблизи Покровска, мол, оборона города способна длиться еще несколько дней. Он отметил, что в ближайшее время все может вернуться совсем в другом направлении, ведь есть шанс, что россияне потеряют там свои преимущества.
По Удачному, то враг там очень насыщает воздушное пространство своей авиацией. Бывает, что в день россияне могут сбросить на наши позиции от 25 до 28 КАБов,
– добавил Ткачук.
Кроме того, на Запорожском направлении оккупанты пытаются взять под огневой контроль трассу Запорожье – Орехов.
Несмотря на это, украинские военные осознают планы врага, поэтому пытаются реагировать на его действия максимально эффективно.
Какова ситуация вблизи Покровска?
В прошлом месяце россиянам удалось осуществить прорыв вблизи Покровска, однако генерал Андрей Крищенко рассказал о ликвидации этой проблемы. Это удалось сделать за несколько дней, но оборонительная операция продолжается до сих пор.
Покровск является важным городом, который сдерживает продвижение врага дальше. Украинские защитники считают, что в ближайшее время россиянам не удастся оккупировать его. Держать оборону возможно как минимум до конца 2025 года.
Оккупанты вблизи Покровска пытаются создать численное превосходство сил, чтобы добиться захвата города. Таким образом россияне пытаются запугивать наших защитников, чтобы те думали об отступлении, однако украинским военным удается удерживать Покровск уже более года.