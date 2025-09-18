Росіяни поки не мають наміру зупиняти свої наступальні операції на території Україні. Ситуація на фронті залишається складною, однак деякі прогнози західних видань щодо успіхів ворога, ймовірно, передчасні.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що ворог розраховував на менший спротив і меншу якість взаємодії наших Сил оборони. Очевидно, що росіяни своїми типовими методами прагнули розгорнути якомога більше наступальних дій.

Дивіться також На фронті загинув військовий та правозахисник Олександр Гатіятуллін

"На Сумщині відразу було зрозумілою, що ворог не матиме можливості, компетенції й потужностей просунутися далі. Ця операція стала маневром, щоб відвертати нашу увагу на півночі та у необхідний момент перекинути сили на інші пріоритетні напрямки. Так і сталося", – сказав він.

Які успіхи мають сили оборони на фронті?

Попри хитрий план росіян, їм не вдалося тими ресурсами й силами взяти Покровськ, підійти ближче до Костянтинівки й взяти ще низку населених пунктів, зокрема Куп'янський і Лиман.

Що відбувається на Донецькому напрямку: карата

Як наслідок ворог змінює свої пріоритети й перекидає з Сумського напрямку свої сили й ресурси на Донбас, щоб посилити тиск на Покровськ та Куп'янськ.

Куп'янськ – це буде другий по пріоритетності напрямок тиску ворога, позаяк там відкривається плацдарм на Балаклію та можливість тиснути на Ізюм з півночі,

– наголосив Андрій Ткачук.

На Донеччині ж зараз понад 260 тисяч російських військових – це приблизно 35% усіх російських сил на нашій території.

З них 100 тисяч особового складу базується довкола Покровської агломерації.

Там ситуація далі залишається складною. На півночі продовжується хороша робота першого корпусу НГУ "Азов" та суміжних підрозділів на Добропільському напрямку. Нашим силам вдається відтискати ворога, проводити хороші атаки та правильні дії,

– зауважив офіцер ЗСУ.

За його словами, складніша ситуація зараз там, де Красний Лиман і Родинське, так само як і поблизу Мирнограда.

На південних околицях Покровська ворог продовжує тиснути, пробує заходити малими групами у тил Сил оборони.

Важливо, що, на думку офіцера ЗСУ, прогнози деяких західних видань є передчасними щодо ситуації поблизу Покровська, мовляв, оборона міста здатна тривати ще кілька днів. Він наголосив, що найближчим часом все може повернутись зовсім в іншому напрямку, адже є шанс, що росіяни втратять там свої переваги.

Щодо Удачного, то ворог там дуже насичує повітряний простір своєю авіацією. Буває, що в день росіяни можуть скинути на наші позиції від 25 до 28 КАБів,

– додав Ткачук.

Крім того, на Запорізькому напрямку окупанти намагаються взяти під вогневий контроль трасу Запоріжжя – Оріхів.

Попри це, українські військові усвідомлюють плани ворога, тому намагаються реагувати на його дії максимально ефективно.

Яка ситуація поблизу Покровська?