Продолжаются ожесточенные бои, – спикер Сил обороны Юга о ситуации возле Гуляйполя
- На Запорожском направлении, в частности у Гуляйполя, россияне усиливают наступление, что включает значительное количество штурмовых действий и ударов дронами-камикадзе.
- В течение 14 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений, из которых 6 завершились уничтожением вражеских групп.
Россияне усиливают наступление на Запорожском направлении. Там значительно возросло количество штурмовых действий, в частности вблизи Гуляйполя. Наши защитники держат оборону, однако это дается нелегко.
Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что ситуация в Запорожье непростая. Там в течение 14 ноября 2025 года состоялось 40 боевых столкновений. Говорится о штурмовых действиях и попытках оккупантов инфильтроваться вглубь обороны Украины.
Смотрите также Украинские подразделения вышли из Нововасильевского в Запорожье
Какова ситуация на Запорожском направлении?
Владислав Волошин отметил, что на Ореховском, Гуляйпольском и Александровском направлениях враг оказывает серьезное огневое воздействие на позиции Украины.
Фиксируем значительное количество ударов дронами-камикадзе и артиллерией. Сложнее всего на Гуляйпольском направлении. Там противник пытается обойти Гуляйполе с востока и севера, чтобы выйти к логистическим путям, которые соединяют этот населенный пункт и поселок Покровское Днепропетровской области,
– подчеркнул он.
Несмотря на ожесточенные бои, Силам обороны удалось остановить там наступление врага. Поэтому, по словам представителя Сил обороны Юга, сейчас продолжаются действия, по блокированию противника и комплексного огневого поражения его сил и средств.
Что происходит вблизи Гуляйполя: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении в течение 14 ноября было зафиксировано 18 боевых столкновений, из них 6 – уничтожение вражеских групп, 12 – штурмы россиян на украинские позиции.
Как действует противник на Запорожском направлении?
Россияне увеличивают количество своих сил на Запорожском направлении. Там выросла серая зона. Известно о захвате противником Успеновки.
Оккупанты накапливают силы вблизи Гуляйполя. Противник намерен захватить этот населенный пункт, однако ему не хватает для этого сил. Это в частности происходит и благодаря мощному отпору украинских военных.
Силы обороны наносят ущерб российской логистике. Недавно это произошло на Запорожском направлении – был разрушен мост, по которому противник транспортировал военную технику и боеприпасы.