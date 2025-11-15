Продолжаются ожесточенные бои, – спикер Сил обороны Юга о ситуации возле Гуляйполя

Россияне усиливают наступление на Запорожском направлении. Там значительно возросло количество штурмовых действий, в частности вблизи Гуляйполя. Наши защитники держат оборону, однако это дается нелегко.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что ситуация в Запорожье непростая. Там в течение 14 ноября 2025 года состоялось 40 боевых столкновений. Говорится о штурмовых действиях и попытках оккупантов инфильтроваться вглубь обороны Украины.

Какова ситуация на Запорожском направлении?

Владислав Волошин отметил, что на Ореховском, Гуляйпольском и Александровском направлениях враг оказывает серьезное огневое воздействие на позиции Украины.

Фиксируем значительное количество ударов дронами-камикадзе и артиллерией. Сложнее всего на Гуляйпольском направлении. Там противник пытается обойти Гуляйполе с востока и севера, чтобы выйти к логистическим путям, которые соединяют этот населенный пункт и поселок Покровское Днепропетровской области,

– подчеркнул он.

Несмотря на ожесточенные бои, Силам обороны удалось остановить там наступление врага. Поэтому, по словам представителя Сил обороны Юга, сейчас продолжаются действия, по блокированию противника и комплексного огневого поражения его сил и средств.

Что происходит вблизи Гуляйполя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении в течение 14 ноября было зафиксировано 18 боевых столкновений, из них 6 – уничтожение вражеских групп, 12 – штурмы россиян на украинские позиции.

Как действует противник на Запорожском направлении?