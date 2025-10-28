Россия адаптировалась для ведения позиционной войны: в ISW оценили последствия и будущие угрозы
- Российская армия адаптировалась к позиционной войне, изменив организацию, оснащение и тактику для компенсации низкого уровня подготовки личного состава.
- Россия планирует совместить старую структуру с адаптацией к позиционной войне и стремится усилить высокоточные удары, что до сих пор остается угрозой для НАТО и США.
Российская армия после начала полномасштабного вторжения претерпела трансформацию, в частности оптимизировали войска для ведения позиционной войны, чтобы получить пользу от подобных мероприятий.
Впрочем, деградированные силы оккупантов теперь не могут вести активную маневренную войну в больших масштабах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Как это повлияло на ситуацию?
Россия существенно изменила организацию, оснащение и тактику своих войск, от крупных соединений до уровня рот, чтобы приспособиться к затяжной позиционной войне и компенсировать низкий уровень подготовки личного состава.
Также это должно было улучшить ситуацию с нехваткой бронетехники, современных боеприпасов и проблемами с управлением. Сейчас Россия способна лишь на ограниченные наступательные действия, которые не направлены на прорыв на фронте.
Она настроена на постепенное продвижение и истощение Украины, рассчитывая переждать западную поддержку. Возвращение к довоенной модели армии России после завершения активных боев вряд ли произойдет.
В ISW отмечают, что прогнозы Запада относительно будущей угрозы со стороны России будут ошибочными, если не учитывать особенности ее военной культуры, текущее состояние армии и факторы, которые влияют на развитие.
Как Россия угрожает Западу?
Аналитики считают, что Россия будет пытаться восстановить армию, способную действовать механизировано, хотя, по мнению экспертов, этому скорее всего будут мешать внутренние проблемы, а такой устаревшая военная культура.
Предполагают, что к 2030 году Москва объединит старую структуру с адаптацией к позиционной войне и стремлением усилить высокоточные удары, таким образом не отказываясь ни от одного из этих направлений.
Опыт войны в Украине повлияет на новое поколение российских офицеров, которые частично учтут полученные уроки, несмотря на ограничения системы. Даже частично обновленные войска могут оставаться угрозой для НАТО и США.
Какие намерения России сейчас?
В FT сообщили, что россияне усилили наступательные действия на востоке Украины, в частности в Донецкой области, ведь Путин поставил задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года.
Ранее в DeepState, анализируя ситуацию, сообщали, что иногда враг, вероятно, не пытается захватить конкретные позиции или населенный пункт, а хочет как можно больше продвинуться вглубь территории.