Росія адаптувалася для ведення позиційної війни: в ISW оцінили наслідки та майбутні загрози

Російська армія після початку повномасштабного вторгнення зазнала трансформації, зокрема оптимізували війська для ведення позиційної війни, аби отримати користь від подібних заходів.

Утім, деградовані сили окупантів тепер не можуть вести активну маневрену війну у великих масштабах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Росіяни прориваються у районі Слов'янська і тиснуть на оборонців Лимана: карта боїв 28 жовтня

Як це вплинуло на ситуацію?

Росія суттєво змінила організацію, оснащення та тактику своїх військ, від великих з’єднань до рівня рот, щоб пристосуватися до затяжної позиційної війни й компенсувати низький рівень підготовки особового складу.

Також це мало покращити ситуацію з нестачею бронетехніки, сучасних боєприпасів і проблемами з управлінням. Зараз Росія здатна лише на обмежені наступальні дії, які не спрямовані на прорив на фронті.

Вона налаштована на поступове просування й виснаження України, розраховуючи перечекати західну підтримку. Повернення до довоєнної моделі армії Росії після завершення активних боїв навряд відбудеться.

В ISW наголошують, що прогнози Заходу щодо майбутньої загрози з боку Росії будуть помилковими, якщо не враховувати особливості її військової культури, поточний стан армії та фактори, які впливають на розвиток.

Як Росія загрожує Заходу?

Аналітики вважають, що Росія намагатиметься відновити армію, здатну діяти механізовано, хоча, на думку експертів, цьому радше за все заважатимуть внутрішні проблеми, а такою застаріла військова культура.

Припускають, що до 2030 року Москва поєднає стару структуру з адаптацією до позиційної війни та прагненням посилити високоточні удари, таким чином не відмовляючись від жодного з цих напрямів.

Досвід війни в Україні вплине на нове покоління російських офіцерів, які частково врахують отримані уроки, попри обмеження системи. Навіть частково оновлені війська можуть залишатися загрозою для НАТО та США.

Які наміри Росії зараз?