23 августа, 08:51
Под ударом БПЛА были Север, Восток и Центр: Воздушные силы отчитались о ночной атаке
Основные тезисы
- В ночь на 23 августа оккупанты запустили 49 БПЛА по Украине по четырем направлениям.
- Противовоздушной обороной обезврежено 36 дронов.
В ночь на 23 августа оккупанты обстреливали Украину беспилотниками. Силам ПВО удалось обезвредить более половины вражеских дронов.
Как сообщили Воздушные силы, противник запустил по Украине 49 БПЛА с 4 направлений, передает 24 Канал.
Что известно о последствиях атаки БПЛА 23 августа?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной обезврежены 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.
Также зафиксировано попадание 13 БПЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее мэр Конотопа сообщил, что в городе произошли сильные взрывы. Там произошло 3 прилета, в результате которых повреждение жилых домов. Враг бил по объекту инфраструктуры, который уже был ранее уничтожен.
Последние новости об ударах дронами по Украине:
- Россия модернизировала разведывательные дроны "Гербера", добавив осколочную боевую часть. Заряд дронов может быть активирован при снятии крышки.
- В ночь на 21 августа российские войска для удара применили 614 средств воздушного нападения. В частности, враг 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
- В Харькове во время ночной атаки дронами-камикадзе 18 августа трагически погибла вся семья – 5 человек, среди которых двое детей. Младшей девочке было всего полтора года.