Під ударом БпЛА були Північ, Схід і Центр: Повітряні сили відзвітували про нічну атаку
- У ніч проти 23 серпня окупанти запустили 49 БпЛА по Україні з чотирьох напрямків.
- Протиповітряною обороною знешкоджено 36 дронів.
У ніч проти 23 серпня окупанти обстрілювали Україну безпілотниками. Силам ППО вдалося знешкодити більше половину ворожих дронів.
Як повідомили Повітряні сили, противник запустив по Україні 49 БпЛА із 4 напрямків, передає 24 Канал.
Що відомо про наслідки атаки БпЛА 23 серпня?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною знешкоджено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Також зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.
Раніше мер Конотопа повідомив, що у місті були сильні вибухи. Там сталося 3 прильоти, внаслідок яких є пошкодження житлових будинків. Ворог бив по об'єкту інфраструктури, який вже був раніше знищений.
Останні новини про удари дронами по Україні:
Росія модернізувала розвідувальні дрони "Гербера", додавши осколкову бойову частину. Заряд дронів може бути активований при знятті кришки.
У ніч проти 21 серпня російські війська для удару застосували 614 засобів повітряного нападу. Зокрема, ворог 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
У Харкові під час нічної атаки дронами-камікадзе 18 серпня трагічно загинула вся родина – 5 людей, серед яких двоє дітей. Найменшій дівчинці було лише півтора року.