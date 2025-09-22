Россия вынуждена перебрасывать системы противовоздушной обороны в Мариуполь и Новоазовск. Это свидетельствует об уязвимости тыловых районов и реакции Кремля на удары украинских беспилотников.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что украинские силы существенно ослабили российскую ПВО. Он отметил, что оккупанты теперь вынуждены снимать установки с фронта и расставлять их в глубине оккупированных территорий.

Россия перебрасывает ПВО в Мариуполь

По словам Андрющенко, российские войска отвели зенитно-ракетные комплексы с позиций в Запорожской и Донецкой областях и сосредоточили их вокруг Мариуполя и Новоазовска. Колонны техники двигались от передовой, чтобы прикрыть маршруты, которыми направляются украинские беспилотники вглубь территории России.

Мы выкосили их ПВО, по крайней мере до такого уровня, что они уже используют радары от других комплексов. Впервые у нас для защиты территорий российских ПВО едет от линии фронта, а не в сторону линии фронта

– сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий еще в 2022 году показалось бы невероятным. По его мнению, Украина доказала способность серьезно поражать противовоздушные системы России.

Дилемма россиян: что прикрывать в первую очередь?

Андрющенко отметил, что оккупанты стоят перед выбором, какие объекты оборонять. Они одновременно должны защищать нефтеперерабатывающие заводы, железную дорогу, аэродромы и базы, откуда запускают дроны.

Они уже на коленках собирают эту противовоздушную систему обороны, потому что ее нет, негде взять,

– объяснил Андрющенко.

Он добавил, что украинские удары уничтожили первые эшелоны ПВО, поэтому оккупанты вынуждены разбрасывать остатки между различными направлениями. Особенно они волнуются за аэропорт Миллерово в Ростовской области, через который перебрасывают мобилизованных и формируют резервы. Если этот узел будет поражен, армия России потеряет сотни, а то и тысячи людей еще на этапе прибытия.

России некуда обратиться за новыми системами ПВО

Андрющенко отметил, что россияне оказались в затруднительном положении, ведь снаряды им помогла поставить Северная Корея, а зенитно-ракетные комплексы получить негде.

Если снаряды они взяли в Северной Корее и это их выручило, то ПВО им негде взять, им никто не хочет отдать,

– сказал он.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, единственное, что россияне пытались обсуждать в последнее время, – покупку нескольких дивизионов С-400 у Турции, Кипра или Греции. Однако даже эта перспектива остается под вопросом.

Что будет дальше с российской ПВО?

Андрющенко считает, что тенденция истощения российской противовоздушной обороны будет продолжаться и дальше. Украинские удары постепенно уменьшают возможности оккупантов прикрывать важные объекты в тылу.

Я считаю, что еще полгода такой работы – и результат будет ощутимым,

– подчеркнул он.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, изменение погоды может осложнить работу беспилотников, однако это позволит украинским военным отдохнуть на фронте и подготовиться к новым операциям.

