Росія змушена перекидати системи протиповітряної оборони до Маріуполя та Новоазовська. Це свідчить про вразливість тилових районів і реакцію Кремля на удари українських безпілотників.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що українські сили суттєво послабили російську ППО. Він зазначив, що окупанти тепер вимушені знімати установки з фронту й розставляти їх у глибині окупованих територій.

Дивіться також Росіяни знахабніли й припустилися помилки, – Трегубов про ситуацію під Добропіллям

Росія перекидає ППО в Маріуполь

За словами Андрющенка, російські війська відвели зенітно-ракетні комплекси з позицій у Запорізькій та Донецькій областях і зосередили їх навколо Маріуполя та Новоазовська. Колони техніки рухалися від передової, щоб прикрити маршрути, якими прямують українські безпілотники вглиб території Росії.

Ми викосили їхню ППО, принаймні до такого рівня, що вони вже використовують радари від інших комплексів. Вперше у нас для захисту територій російських ППО їде від лінії фронту, а не в бік лінії фронту

– сказав Андрющенко.

Він підкреслив, що подібний розвиток подій ще у 2022 році здався б неймовірним. На його думку, Україна довела здатність серйозно уражати протиповітряні системи Росії.

Дилема росіян: що прикривати в першу чергу?

Андрющенко зауважив, що окупанти стоять перед вибором, які об'єкти обороняти. Вони одночасно мають захищати нафтопереробні заводи, залізницю, аеродроми та бази, звідки запускають дрони.

Вони вже на колінках збирають цю протиповітряну систему оборони, тому що її немає, нема де взяти,

– пояснив Андрющенко.

Він додав, що українські удари знищили перші ешелони ППО, тож окупанти змушені розкидати залишки між різними напрямками. Особливо вони хвилюються за аеропорт Міллерове в Ростовській області, через який перекидають мобілізованих та формують резерви. Якщо цей вузол буде уражений, армія Росії втратить сотні, а то й тисячі людей ще на етапі прибуття.

Росії нікуди звернутися по нові системи ППО

Андрющенко наголосив, що росіяни опинилися у скрутному становищі, адже снаряди їм допомогла поставити Північна Корея, а зенітно-ракетні комплекси отримати ніде.

Якщо снаряди вони взяли у Північній Кореї і це їх виручило, то ППО їм нема де взяти, їм ніхто не хоче віддати,

– сказав він.

За словами керівника Центру вивчення окупації, єдине, що росіяни намагалися обговорювати останнім часом, – купівлю кількох дивізіонів С-400 у Туреччини, Кіпру чи Греції. Проте навіть ця перспектива залишається під питанням.

Що буде далі з російською ППО?

Андрющенко вважає, що тенденція виснаження російської протиповітряної оборони триватиме й надалі. Українські удари поступово зменшують можливості окупантів прикривати важливі об'єкти в тилу.

Я вважаю, що ще пів року такої роботи – і результат буде відчутним,

– підкреслив він.

За словами керівника Центру вивчення окупації, зміна погоди може ускладнити роботу безпілотників, однак це дасть змогу українським військовим перепочити на фронті й підготуватися до нових операцій.

Удари по Росії: останні новини