Российская армия начала охотиться "Шахедами" на украинские самолеты, – Минобороны
- Российские военные пытаются использовать дроны "Шахед" для сбивания украинских самолетов и вертолетов.
- Оккупанты хотят перенять тактику украинских Сил обороны в использовании управляемых дронов.
Российские военные хотят взять на вооружение тактику Сил обороны. Оккупанты пытаются использовать управляемые операторами дроны "Шахед" для попытки сбить украинские самолеты и вертолеты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider.
Как российские "Шахеды" охотятся на самолеты?
Подполковник Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, рассказал, что российские военные испытывают "как новые модификации "Шахедов", так и совсем другие модели". В этом случае оккупанты используют модификации иранских дронов, управляемые оператором.
Они могут действовать вблизи линии фронта, а связь держат через антенны во временно оккупированных регионах Украины, пограничные России или на территории Беларуси.
Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе,
– пояснил Мироненко.
Он добавил, что такая тактика россиян сокращает время реакции для защитников и создает ряд новых проблем. Подполковник отметил, что Украина полагается на авиацию в перехвате и уничтожении "Шахедов" и новая тактика может стать признаком попытки россиян подавить этот важный элемент украинской ПВО.
Как Россия модернизирует свое оружие: коротко о главном
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что Россия совершенствует не только "Шахеды", но и управляемые авиабомбы и другое оружие.
По словам Федоренко, благодаря Китаю оккупанты наращивают изготовление и модернизацию беспилотников, которые становятся более устойчивыми к средствам РЭБ. Также враг сосредоточился на совершенствовании КАБов, чтобы они имели большую дальность поражения.
Стоит заметить, что в среднем Россия запускает за месяц около 5 – 6 тысяч КАБов. Уже даже были случаи, когда под 250 керовных авиабомб постепенно прилетали по одному участку. Москва использует это оружие преимущественно для ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре и таким образом терроризирует украинцев.