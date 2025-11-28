Російська армія почала полювати "Шахедами" на українські літаки, – Міноборони
- Російські військові намагаються використовувати дрони "Шахед" для збиття українських літаків та вертольотів.
- Окупанти хочуть перейняти тактику українських Сил оборони у використанні керованих дронів.
Російські військові хочуть взяти на озброєння тактику Сил оборони. Окупанти намагаються використовувати керовані операторами дрони "Шахед" для спроби збити українські літаки й вертольоти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Business Insider.
Як російські "Шахеди" полюють на літаки?
Підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з інновацій, розповів, що російські військові випробовують "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі". У цьому випадку окупанти використовують модифікації іранських дронів, керовані оператором.
Вони можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени в тимчасово окупованих регіонах України, прикордонні Росії або на території Білорусі.
Протидіяти таким "Шахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі,
– пояснив Мироненко.
Він додав, що така тактика росіян скорочує час реакції для захисників та створює низку нових проблем. Підполковник зауважив, що Україна покладається на авіацію у перехопленні та знищенні "Шахедів" і нова тактика може стати ознакою спроби росіян придушити цей важливий елемент української ППО.
Як Росія модернізує свою зброю: коротко про головне
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що Росія вдосконалює не лише "Шахеди", а й керовані авіабомби та іншу зброю.
За словами Федоренка, завдяки Китаю окупанти нарощують виготовлення та модернізацію безпілотників, які стають стійкішими до засобів РЕБ. Також ворог зосередився на вдосконаленні КАБів, щоб вони мали більшу дальність ураження.
Варто зауважити, що в середньому Росія запускає за місяць близько 5 – 6 тисяч КАБів. Вже навіть були випадки, коли під 250 керовних авіабомб поступово прилітали по одній ділянці. Москва використовує цю зброю переважно для ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі й таким чином тероризує українців.