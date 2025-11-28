Російська армія почала полювати "Шахедами" на українські літаки, – Міноборони

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Business Insider .

Підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з інновацій, розповів, що російські військові випробовують "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі". У цьому випадку окупанти використовують модифікації іранських дронів, керовані оператором.

Вони можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени в тимчасово окупованих регіонах України, прикордонні Росії або на території Білорусі.