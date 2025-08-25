Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме, – Зеленский
- Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь сорвать подготовку к зиме.
- Речь об электричестве, тепле и добыче газа.
- Норвегия оказывает поддержку Украине для закупки газа, что помогает обеспечить энергетическую безопасность.
Владимир Зеленский сделал заявление относительно российских ударов по Украине. Президент подчеркнул, что враг пытается сорвать подготовку Украины к отопительному периоду.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга с премьер-министром Норвегии, который находится в Киеве. Детали передает 24 Канал.
Россияне хотят сорвать подготовку к отопительному сезону
Зеленский прокомментировал последние удары России по Украине.
Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме благодаря ударам по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа,
– сказал президент.
Он заявил, что Норвегия делает один из основных вкладов в обеспечение энергетической безопасности Украины. Например, в середине августа говорилось, что эта страна выделит Киеву дополнительные средства на закупку газа. Они должны гарантировать достаточные запасы топлива для населения, бизнеса и промышленности следующей зимой.
"Мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизни людей на нормальные условия жизни в наших городах, в наших общинах. Прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей были с теплом благодаря нашему сотрудничеству с Норвегией", – рассказал Зеленский.
Важно! Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник недавно заявлял: на начало августа объемы газа в подземных хранилищах уже превышают плановые показатели. Темпы закачки газа сейчас в полтора раза выше, чем в прошлом году.
Что известно о последних ударах России по украинской критической инфраструктуре?
Днем 24 августа, в праздник, враг начал терроризировать Сумскую область. Атака не утихала весь вечер и продолжилась ночью, область забрасывали КАБами и направляли туда "Шахеды".
В Песчанском старостате уничтожены дома по почти всей улице. Россия повредила АЗС и жилой дом, пострадало 6 человек.
Также без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин на Сумщине. Россия ударила по критической инфраструктуре – подстанции в Белополье.
6 августа оккупанты ударили по электросетям в Днепропетровской области и атаковали газовую станцию в Новосельском Одесской области.
Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что Россия не сможет полностью уничтожить газовую систему Украины. Но враг пытается нанести максимальный ущерб.