Владимир Зеленский сделал заявление относительно российских ударов по Украине. Президент подчеркнул, что враг пытается сорвать подготовку Украины к отопительному периоду.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга с премьер-министром Норвегии, который находится в Киеве. Детали передает 24 Канал.

Россияне хотят сорвать подготовку к отопительному сезону

Зеленский прокомментировал последние удары России по Украине.

Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме благодаря ударам по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа,

– сказал президент.

Он заявил, что Норвегия делает один из основных вкладов в обеспечение энергетической безопасности Украины. Например, в середине августа говорилось, что эта страна выделит Киеву дополнительные средства на закупку газа. Они должны гарантировать достаточные запасы топлива для населения, бизнеса и промышленности следующей зимой.

"Мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизни людей на нормальные условия жизни в наших городах, в наших общинах. Прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей были с теплом благодаря нашему сотрудничеству с Норвегией", – рассказал Зеленский.

Важно! Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник недавно заявлял: на начало августа объемы газа в подземных хранилищах уже превышают плановые показатели. Темпы закачки газа сейчас в полтора раза выше, чем в прошлом году.

Что известно о последних ударах России по украинской критической инфраструктуре?

Днем 24 августа, в праздник, враг начал терроризировать Сумскую область. Атака не утихала весь вечер и продолжилась ночью, область забрасывали КАБами и направляли туда "Шахеды".

В Песчанском старостате уничтожены дома по почти всей улице. Россия повредила АЗС и жилой дом, пострадало 6 человек.

Также без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин на Сумщине. Россия ударила по критической инфраструктуре – подстанции в Белополье.

6 августа оккупанты ударили по электросетям в Днепропетровской области и атаковали газовую станцию в Новосельском Одесской области.

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что Россия не сможет полностью уничтожить газовую систему Украины. Но враг пытается нанести максимальный ущерб.