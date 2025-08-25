Володимир Зеленський зробив заяву щодо російських ударів по Україні. Президент підкреслив, що ворог намагається зірвати підготовку України до опалювального періоду.

Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії, який перебуває у Києві. Деталі передає 24 Канал.

Росіяни хочуть зірвати підготовку до опалювального сезону

Зеленський прокоментував удари Росії по Україні.

Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими завдяки ударам по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу,

– сказав президент.

Він заявив, що Норвегія робить один з основних внесків у гарантування енергетичної безпеки України. Наприклад, у середині серпня мовилося, що ця країна виділить Києву додаткові кошти на закупівлю газу. Вони мають гарантувати достатні запаси палива для населення, бізнесу та промисловості наступної зими.

"Ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя людей на нормальні умови життя в наших містах, в наших громадах. Минулої зими щонайменше мільйон українських сімей були з теплом завдяки нашій співпраці з Норвегією", – розповів Зеленський.

Що відомо про останні удари Росії по Україні?

Удень ворог почав тероризувати Сумщину. Атака не вщухала весь вечір і продовжилася вночі, область закидали КАБами і спрямовували туди "Шахеди".

У Піщанському старостаті знищено будинки по майже всій вулиці. Росія пошкодила АЗС і житловий будинок, постраждало 6 людей.

Також без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад на Сумщині. Росія вдарила по критичній інфраструктурі – підстанції у Білопіллі.

