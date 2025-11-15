Российские оккупанты воспользовались туманом, чтобы штурмовать Новопавловку, – DeepState

Российские войска 14 ноября осуществляли штурм Новопавловки. Пользуясь туманом, они навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным.

Им удалось переправить около 10 единиц техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какова ситуация вблизи Новопавловки?

По данным DeepState, российских военных не смогли обнаружить вовремя. Благодаря этому они закрепились в центральной и южной части села, рассредоточили десант, который разбежался по укрытиям.

На вечер 14 ноября сообщалось об уничтожении по меньшей мере 1 танка и БМП, судьба остальной техники неизвестна. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и поражению россиян. Отмечается, что впоследствии технике удалось заехать еще раз, поэтому количество захватчиков в селе точно превышает 2 – 3 человека.



Россияне штурмовали Новопавловку / Инфографика DeepState

