Російські окупанти скористалися туманом, щоб штурмувати Новопавлівку, – DeepState
- Російські війська скористалися туманом для штурму Новопавлівки, навівши понтонну переправу та переправивши близько 10 одиниць техніки.
- Через невчасне виявлення, росіяни закріпилися в центральній та південній частині села, але українські сили знищили щонайменше 1 танк та БМП.
Російські війська 14 листопада здійснювали штурм Новопавлівки. Користуючись туманом, вони навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним.
Їм вдалося переправити близько 10 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Яка ситуація поблизу Новопавлівки?
За даними DeepState, російських військових не змогли виявити вчасно. Завдяки цьому вони закріпилися в центральній та південній частині села, розосередили десант, який розбігся по укриттях.
На вечір 14 листопада повідомлялося про знищення щонайменше 1 танку та БМП, доля решти техніки невідома. Наразі тривають заходи з виявлення та ураження росіян. Зазначається, що згодом техніці вдалося заїхати ще раз, тому кількість загарбників у селі точно перевищує 2 – 3 особи.
Росіяни штурмували Новопавлівку / Інфографіка DeepState
Яка ситуація на фронті: коротко про головне
В ISW зазначають, що російські війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському, Великомихайлівському та Покровському напрямках, використовуючи погіршення погоди. Українські сили продовжують стримувати ворога, утримуючи позиції у Покровську та намагаються забезпечити логістичний шлях вздовж Донецької залізниці.
Окрім цього, росіяни окупували село в Куп'янському районі Харківщини та просунулися поблизу Гуляйполя у Запорізькій області.
Також військові вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі через інтенсивні штурми та обстріли з боку російських військових.