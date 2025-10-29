Мир возможен даже завтра, – офицер ВСУ назвал одно "но"

Российские заявления о возможном мире с Украиной снова звучат на фоне обстрелов украинских городов. Кремль говорит о "переговорах", но одновременно пытается скрыть собственные потери и продолжает наступательные действия.

Офицер артиллерии 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала отметил, что мир возможен даже завтра, но только при одном условии. Он объяснил, почему любые слова Москвы следует воспринимать как часть информационной игры, а не реальную готовность прекратить войну.

Единственное условие мира, о котором говорит офицер

Война может завершиться в любой момент, если россияне прекратят обстрелы и покинут территорию Украины. Это единственное условие, которое сделает мир реальным, а не декларативным. Все остальное – лишь словесная игра, призвана прикрыть имперские амбиции разговорами о "переговорах".

Мир возможен даже завтра, как только оккупанты прекратят обстрелы, штурмы и покинут конституционную территорию Украины. Все остальное это игра слов со стороны агрессора,

– подчеркнул офицер.

Российские заявления о "стремлении к миру" не имеют никакого основания, пока продолжаются боевые действия. Такие месседжи призваны выиграть время и восстановить силы для новых атак, а не приблизить прекращение войны.

Цель агрессора и "игра слов" о мире

Россия не ищет реального мира, а пытается замаскировать агрессию громкими заявлениями о "переговорах". Все эти месседжи направлены на мировую аудиторию, чтобы показать якобы готовность к компромиссу. На самом деле это информационная кампания, призвана снять с Кремля ответственность за войну.

Путин пытается прикрыть словами свои имперские амбиции и желание захватывать новые территории. Для него главная аудитория это мировое сообщество, которому он продает свой бред под видом мира,

– объяснил Назаренко.

Российские власти меняют формулировки, но не суть. Каждая ее "инициатива" о мире сопровождается новыми обстрелами и наступлениями. Эти действия показывают, что Москва воспринимает дипломатию лишь как инструмент прикрытия своих военных планов.

Украинское сопротивление как доказательство слабости России

Украинцы разрушили миф о "непобедимой армии" России. Каждый день войны доказывает, что даже в сверхсложных условиях украинские военные способны сдерживать агрессора. На фронте героизм пехотинцев и артиллеристов становится ежедневным доказательством силы украинского духа.

Ежедневно каждый украинский пехотинец в сложных условиях держит на своих плечах линию фронта. Это пример героизма на весь мир и доказательство того, что оккупант не всесилен,

– подчеркнул офицер.

Украинская армия доказала, что даже без преимущества в технике может останавливать большие силы врага. Ее устойчивость стала фактором, который заставил Кремль отказаться от молниеносных планов и перейти к изнурительной войне. Именно это показывает всему миру, что Россию можно и нужно сдерживать.

Настоящий мир и цена победы

Мир для Украины означает не компромисс с агрессором, а возвращение всех оккупированных территорий. Любые попытки навязать другое видение только оттягивают войну и создают угрозу новых вторжений. Справедливость возможна только тогда, когда агрессор признает поражение и ответит за содеянное.

Оккупанты могут признать свое поражение в любой момент, ведь знают свои потери и понимают, какой ценой им дается каждый метр продвижения,

– отметил Назаренко.

Украина продолжает борьбу не только за собственную свободу, но и за стабильность всего мира. Именно поэтому победа украинского народа станет главным доказательством того, что мир – это результат силы, а не уступок агрессии. Приобщиться к приближению мира может каждый:

