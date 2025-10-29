Мир можливий навіть завтра, – офіцер ЗСУ назвав одне "але"

Російські заяви про можливий мир з Україною знову лунають на тлі обстрілів українських міст. Кремль говорить про "переговори", але водночас намагається приховати власні втрати та продовжує наступальні дії.

Офіцер артилерії 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі 24 Каналу зазначив, що мир можливий навіть завтра, але лише за однієї умови. Він пояснив, чому будь-які слова Москви слід сприймати як частину інформаційної гри, а не реальну готовність припинити війну.

Єдина умова миру, про яку говорить офіцер

Війна може завершитися будь-якої миті, якщо росіяни припинять обстріли та залишать територію України. Це єдина умова, яка зробить мир реальним, а не декларативним. Усе інше – лише словесна гра, покликана прикрити імперські амбіції розмовами про "переговори".

Мир можливий навіть завтра, як тільки окупанти припинять обстріли, штурми і покинуть конституційну територію України. Все інше це гра слів зі сторони агресора,

– наголосив офіцер.

Російські заяви про "прагнення миру" не мають жодного підґрунтя, поки тривають бойові дії. Такі меседжі покликані виграти час і відновити сили для нових атак, а не наблизити припинення війни.

Мета агресора і "гра слів" про мир

Росія не шукає реального миру, а намагається замаскувати агресію гучними заявами про "переговори". Усі ці меседжі спрямовані на світову аудиторію, щоб показати нібито готовність до компромісу. Насправді це інформаційна кампанія, покликана зняти з Кремля відповідальність за війну.

Путін намагається прикрити словами свої імперські амбіції і бажання захоплювати нові території. Для нього головна аудиторія це світове співтовариство, якому він продає свої марення під виглядом миру,

– пояснив Назаренко.

Російська влада змінює формулювання, але не суть. Кожна її "ініціатива" про мир супроводжується новими обстрілами і наступами. Ці дії показують, що Москва сприймає дипломатію лише як інструмент прикриття своїх військових планів.

Український опір як доказ слабкості Росії

Українці зруйнували міф про "непереможну армію" Росії. Кожен день війни доводить, що навіть за надскладних умов українські військові здатні стримувати агресора. На фронті героїзм піхотинців і артилеристів стає щоденним доказом сили українського духу.

Щодня кожен український піхотинець у складних умовах тримає на своїх плечах лінію фронту. Це приклад героїзму на весь світ і доказ того, що окупант не всесильний,

– підкреслив офіцер.

Українська армія довела, що навіть без переваги у техніці може зупиняти більші сили ворога. Її стійкість стала фактором, який змусив Кремль відмовитися від блискавичних планів і перейти до виснажливої війни. Саме це показує всьому світу, що Росію можна і потрібно стримувати.

Справжній мир і ціна перемоги

Мир для України означає не компроміс із агресором, а повернення всіх окупованих територій. Будь-які спроби нав'язати інше бачення лише відтягують війну і створюють загрозу нових вторгнень. Справедливість можлива лише тоді, коли агресор визнає поразку і відповість за скоєне.

Окупанти можуть визнати свою поразку в будь-який момент, адже знають свої втрати і розуміють, якою ціною їм дається кожен метр просування,

– зазначив Назаренко.

Україна продовжує боротьбу не лише за власну свободу, а й за стабільність усього світу. Саме тому перемога українського народу стане головним доказом того, що мир – це результат сили, а не поступок агресії. Долучитись до наближення миру може кожен:

