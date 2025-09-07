Видим модернизацию вооружения: в ГУР рассказали, какими будут удары по Украине
- Россия модернизирует ракеты и беспилотники, используя опыт ударов по Украине, в частности по гражданской инфраструктуре.
- Вадим Скибицкий отметил, что россияне изменили тактику ударов, усовершенствовали вооружение, в частности ракету Х-101, и сейчас идет эволюция всех средств вооруженной борьбы.
Сейчас Россия активно модернизирует ракеты и беспилотники. Для этого враг использует опыт ударов по Украине, прежде всего по гражданской инфраструктуре и нашим предприятиям.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого для Укринформа.
Как россияне совершенствуют вооружение?
Вадим Скибицкий объяснил, что враг будет осуществлять комбинированные атаки с использованием БпЛА различных типов, в частности ложных целей, а также крылатых и баллистических ракет различного базирования: морского ("Калибр"), воздушного (Х-101, Х-32) и наземного ("Искандер").
Противник может использовать как баллистическую ракету, так и крылатую. Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Во-вторых – применение модернизированного вооружения,
– добавил заместитель начальника ГУР.
Скибицкий отметил, что россияне изменили тактику применения дронов-камикадзе: если раньше "Шахеды" летели прямолинейно, то теперь могут часами кружить вокруг Киева, меняя высоту.
Кроме того, враг модернизировал и ракетное вооружение. Например, ракета Х-101 получила новые элементы – средства радиоэлектронной борьбы, двойные боевые части и усовершенствованную систему навигации и управления для преодоления украинских средств РЭБ.
По словам Вадима Скибицкого, сейчас идет эволюция: продолжается совершенствование всех средств вооруженной борьбы и поражения.
Именно поэтому говорить о том, что противник остановится на каком-то уровне, будет неправильно. Например, система "Комета" была 8-, 12-канальная, теперь – 16-канальная, а в перспективе уже 32-канальная, что позволит преодолевать систему радиоэлектронной борьбы,
– подчеркнул он.
Заместитель начальника ГУР добавил, что сейчас задача Украины – обеспечить эффективное противодействие этим угрозам.
Российские войска нанесли комбинированный удар
В ночь на 7 сентября россияне нанесли комбинированный удар по Украине. В Киеве враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру. Из-за возгорания и разрушения жилых домов есть погибшие и раненые. Известно о двух погибших. В Святошинском районе жертвами стали молодая женщина и двухмесячный ребенок.
Кроме столицы, россияне осуществили массированную атаку на населенные пункты Киевской области. К сожалению, в результате вражеских действий есть информация о пострадавшей. Так, результате атаки в Броварах 18-летняя девушка получила ранение ноги.
Этой ночью вражеская армия также нанесла массированный удар по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе. В результате удара там фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.