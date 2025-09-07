Бачимо модернізацію озброєння: у ГУР розповіли, якими будуть удари по Україні
- Росія модернізує ракети та безпілотники, використовуючи досвід ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі.
- Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни змінили тактику ударів, вдосконалили озброєння, зокрема ракету Х-101, і наразі йде еволюція всіх засобів збройної боротьби.
Наразі Росія активно модернізує ракети та безпілотники. Для цього ворог використовує досвід ударів по Україні, насамперед по цивільній інфраструктурі та наших підприємствах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького для Укрінформу.
Читайте також Росія наростила виробництво "Шахедів": у ГУР розповіли, скільки одиниць виробляє за місяць
Як росіяни удосконалюють озброєння?
Вадим Скібіцький пояснив, що ворог здійснюватиме комбіновані атаки з використанням БпЛА різних типів, зокрема хибних цілей, а також крилатих і балістичних ракет різного базування: морського ("Калібр"), повітряного (Х-101, Х-32) та наземного ("Іскандер").
Противник може використовувати як балістичну ракету, так і крилату. Але що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики із завдавання ударів. По-друге – застосування модернізованого озброєння,
– додав заступник начальника ГУР.
Скібіцький зазначив, що росіяни змінили тактику застосування дронів-камікадзе: якщо раніше "Шахеди" летіли прямолінійно, то тепер можуть годинами кружляти довкола Києва, змінюючи висоту.
Крім того, ворог модернізував й ракетне озброєння. Наприклад, ракета Х-101 отримала нові елементи – засоби радіоелектронної боротьби, подвійні бойові частини та вдосконалену систему навігації й управління для подолання українських засобів РЕБ.
За словами Вадима Скібіцького, наразі йде еволюція: триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження.
Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, буде неправильно. Наприклад, система "Комета" була 8-, 12-канальна, тепер – 16-канальна, а в перспективі вже 32-канальна, що дасть змогу долати систему радіоелектронної боротьби,
– підкреслив він.
Заступник начальника ГУР додав, що зараз завдання України – забезпечити ефективну протидію цим загрозам.
Російські війська завдали комбінованого удару
В ніч на 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. У Києві ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Через загоряння й руйнування житлових будинків є загиблі та поранені. Відомо про двох загиблих. У Святошинському районі жертвами стали молода жінка та двомісячна дитина.
Окрім столиці, росіяни здійснили масовану атаку на населені пункти Київщини. На жаль, внаслідок ворожих дій є інформація про постраждалу. Так, внаслідок атаки у Броварах 18-річна дівчина зазнала поранення ноги.
Цієї ночі ворожа армія також завдала масованого удару по Одесі та Одеському району дронами-камікадзе. Внаслідок удару там фіксують пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури та житлової забудови.