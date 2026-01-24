В России их не так много, авиаэксперт предположил, почему "Цирконом" ударили по Киеву

Россия снова ударила по Киеву ракетой "Циркон" во время очередной комбинированной атаки. Этот тип вооружения оккупанты используют не впервые, поэтому возникает вопрос, почему именно его достают для ударов по столице.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала предположил, сколько таких ракет может быть у россиян и с каких носителей они способны их запускать. Он также объяснил, что может стоять за выбором "Циркона" именно для атак по Киеву.

Почему Россия ударила "Цирконом" по Киеву?

Эксперт по авиации объяснил, что "Циркон" по замыслу является противокорабельной ракетой, поэтому ее применение по столице выглядит нелогичным. Именно поэтому, по его словам, удары по Киеву этим типом вооружения вызывают удивление.

Похоже на то, что Киев стал каким-то большим авианосцем, потому что "Циркон", что ракета Х-22 – это ракеты для уничтожения авианосцев,

– отметил авиаэксперт.

Он также предположил, что одна из причин такого выбора может быть в дефиците других ракет, в частности баллистических. Поэтому Россия, по его словам, применяет то, что имеет в наличии, даже если это вооружение создавали под другие задачи.

У россиян сейчас есть существенный дефицит по баллистике и они используют то, что можно и то, что есть,

– подчеркнул Криволап.

"Циркон" не является ракетой, которую Россия может применять массово. По его словам, запас таких изделий ограничен, поэтому каждый запуск привлекает внимание и дает основания говорить о том, что оккупанты подбирают имеющиеся средства под конкретную атаку.

Ракет "Циркон" у них не очень много,

– подчеркнул авиаэксперт.

Он уточнил, что Россия планировала до 2024 года оснастить "Цирконами" часть ракетоносцев, и речь идет о носителях, которые используют одну и ту же пусковую установку. По словам Криволапа, в этой системе фактически меняется "вкладка" под конкретный тип ракеты, поэтому с одного комплекса могут запускать как "Калибр", так и "Циркон". Это позволяет России варьировать вооружение в пределах одной платформы, в зависимости от того, что есть в наличии и какую задачу они пытаются решить во время атаки.

