У Росії їх не так багато, – авіаексперт припустив, чому "Цирконом" вдарили по Києву

Росія знову вдарила по Києву ракетою "Циркон" під час чергової комбінованої атаки. Цей тип озброєння окупанти використовують не вперше, тож виникає питання, чому саме його дістають для ударів по столиці.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу припустив, скільки таких ракет може бути в росіян і з яких носіїв вони здатні їх запускати. Він також пояснив, що може стояти за вибором "Циркона" саме для атак по Києву.

Чому Росія вдарила "Цирконом" по Києву?

Експерт з авіації пояснив, що "Циркон" за задумом є протикорабельною ракетою, тож її застосування по столиці виглядає нелогічним. Саме тому, за його словами, удари по Києву цим типом озброєння викликають здивування.

Схоже на те, що Київ став якимось великим авіаносцем, тому що що "Циркон", що ракета Х-22 – це ракети для знищення авіаносців,

– зауважив авіаексперт.

Він також припустив, що одна з причин такого вибору може бути в дефіциті інших ракет, зокрема балістичних. Тому Росія, за його словами, застосовує те, що має в наявності, навіть якщо це озброєння створювали під інші задачі.

У росіян зараз є суттєвий дефіцит по балістиці і вони використовують те, що можна і те, що є,

– наголосив Криволап.

"Циркон" не є ракетою, яку Росія може застосовувати масово. За його словами, запас таких виробів обмежений, тому кожен запуск привертає увагу й дає підстави говорити про те, що окупанти підбирають наявні засоби під конкретну атаку.

Ракет "Циркон" у них не дуже багато,

– наголосив авіаексперт.

Він уточнив, що Росія планувала до 2024 року оснастити "Цирконами" частину ракетоносців, і йдеться про носії, які використовують одну й ту саму пускову установку. За словами Криволапа, у цій системі фактично змінюється "вкладка" під конкретний тип ракети, тож із одного комплексу можуть запускати як "Калібр", так і "Циркон". Це дозволяє Росії варіювати озброєння в межах однієї платформи, залежно від того, що є в наявності та яку задачу вони намагаються вирішити під час атаки.

Що відомо про наслідки масованої атаки на Київ?