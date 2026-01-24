Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що у використанні "Циркона" є важлива технічна особливість, через яку ракета не дає того ефекту, на який робить ставку Кремль. Він також назвав одну з причин, чому Росія може діставати цей тип озброєння частіше, ніж очікували.

Звідки Росія запускає "Циркон" і чому б'є ним по Києву?

Це вже не перший випадок застосування "Циркона" по Україні, і його логіка тут не виглядає очевидною. Криволап пояснив, що "Циркон" задумували як протикорабельну ракету, а не як інструмент для ударів по містах. Саме тому його дивує, що Росія знову й знову застосовує цей тип зброї по Києву.

Схоже на те, що Київ став якимось великим авіаносцем,

– зауважив Криволап.

Він додав, що у росіян, ймовірно, є дефіцит інших засобів ураження, тому вони запускають те, що мають у наявності.

У росіян зараз є суттєвий дефіцит по балістиці, і вони використовують те, що можна, і те, що є,

– наголосив авіаексперт.

За його словами, "Цирконів" у Росії небагато, а пуски можливі з кораблів у Чорному морі через універсальні пускові установки, з яких також запускають "Калібри". Це дає Росії можливість варіювати тип ракет, не змінюючи саму платформу запуску.

Система наведення "Циркона" не пристосована для ударів по містах

Криволап пояснив, що навігація і наведення протикорабельних ракет суттєво відрізняються від систем, які потрібні для крилатих ракет по наземних цілях. Через це "Циркон", який створювали для ураження кораблів, не може стабільно давати потрібну точність, коли його запускають по цілях в Україні.

Вона не може працювати ефективно, вона не може взагалі мати точність,

– наголосив експерт.

Теоретично з протикорабельної ракети можна зробити ефективну крилату, але це потребує іншої системи наведення і інших вимог до траєкторії польоту. Як приклад він згадав еволюцію "Нептуна", який теж починався як протикорабельний, а згодом був доведений до версії з дальнішим ураженням наземних цілей.

Системи наведення протикорабельних ракет і крилатих ракет суттєво відрізняються одна від іншої,

– пояснив авіаексперт.

Він припустив, що в теорії Росія могла б намагатися підбирати для "Циркона" цілі, де точність не є критичною, наприклад об'єкти з великою кількістю металу. Але, на його думку, навіть у такому випадку залишаються питання до того, як вони будують траєкторію польоту для подібних ударів.

"Циркон" починався з пропаганди і досі має питання до готовності

Криволап нагадав, що довкола "Циркона" від самого початку було багато медійного шуму, а не зрозумілих підтверджених характеристик. Він згадав, як у 2019 році в Росії показували "гіперзвукову" ракету в демонстраційному ролику, але потім виникли сумніви, чи йшлося саме про "Циркон" і що насправді стоїть за цією назвою.

Журналісти дуже швидко цю брехню розкрили, і стало не зовсім зрозуміло, що ж таке "Циркон",

– зауважив авіаексперт.

Він пояснив, що для ракет такого класу критичними є двигун і режим польоту, бо вони мають одночасно летіти далеко і дуже швидко. Коли "Циркон" оголосили поставленим на озброєння, це ще не означало, що він доведений до стану стабільної, "передбачуваної" ракети. Окремо він звернув увагу на суперечності навколо бойової частини: в публічному просторі звучали одні цифри, але спроби зіставити їх із масою та габаритами вказували на інші можливості.

Їм все ж таки не вистачає зброї, і вони намагаються зараз бити всім, чим можна, щоб перемовини в Абу-Дабі йшли на їх користь,

– наголосив Криволап.

Нинішнє використання "Циркона" в ударах по Україні може пояснюватися не його "унікальністю", а дефіцитом інших ракет у росіян. Росія намагається застосовувати все, що здатна запустити, щоб підтримувати темп атак і тиск.

