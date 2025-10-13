Россияне нанесли удары по Харькову, используя управляемые авиабомбы. Из-за этого произошло попадание в одно из медицинских учреждений города.

Предварительно, в результате этого есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Что известно об ударе по медучреждению в Харькове?

Россияне атаковали город управляемыми авиабомбами. Вскоре после этого появилась информация о большом пожаре в Салтовском районе Харькова. Уже в 22:15 Игорь Терехов сообщил о попадании в медицинское учреждение.

Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения – предварительно, разрушено одну из хозяйственных построек. Информация о пострадавших уточняется,

– написал он.

По его словам, в результате атаки повреждены по меньшей мере 12 авто. Также он сообщил о наличии пострадавших из-за удара. По состоянию на 22:22 в результате российского обстрела Харькова ранения получили 4 человека.

Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают. Но известно, что в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.

Что этому предшествовало?