Россия ударила по медучреждению в Харькове: известно о первых пострадавших
- Россия нанесла удар по медицинскому учреждению в Харькове управляемыми авиабомбами, что повлекло разрушения.
- В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 автомобилей, известно также, что есть пострадавшие из-за атаки.
Россияне нанесли удары по Харькову, используя управляемые авиабомбы. Из-за этого произошло попадание в одно из медицинских учреждений города.
Предварительно, в результате этого есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Что известно об ударе по медучреждению в Харькове?
Россияне атаковали город управляемыми авиабомбами. Вскоре после этого появилась информация о большом пожаре в Салтовском районе Харькова. Уже в 22:15 Игорь Терехов сообщил о попадании в медицинское учреждение.
Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения – предварительно, разрушено одну из хозяйственных построек. Информация о пострадавших уточняется,
– написал он.
По его словам, в результате атаки повреждены по меньшей мере 12 авто. Также он сообщил о наличии пострадавших из-за удара. По состоянию на 22:22 в результате российского обстрела Харькова ранения получили 4 человека.
Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают. Но известно, что в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Громко было ориентировочно в 21:50 и 21:51. Корреспонденты Суспильного сообщали, что после взрывов в части города исчез свет.
- Перед этим оккупанты уже атаковали город днем, раздавались взрывы. Тогда Россия также осуществила пуски управляемых авиационных бомб в направлении Харькова. Кроме того, ранее сообщали о скоростной цели на область с севера.
- Кроме вышеупомянутого, Россия ударила дроном по общежитию в Харькове утром. В нем жили, в частности, переселенцы из Купянска. Тип БпЛА, который применил враг, устанавливается. Пострадавших из-за атаки нет.