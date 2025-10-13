Росія вдарила по медзакладу у Харкові: відомо про перших постраждалих
Росіяни завдали ударів по Харкову, використовуючи керовані авіабомби. Через це сталося влучання в один із медичних закладів міста.
Попередньо, внаслідок цього є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Що відомо про удар по медзакладу у Харкові?
Росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Незадовго після цього з'явилася інформація про велику пожежу у Салтівському районі Харкова. Вже о 22:15 Ігор Терехов повідомив про влучання у медичний заклад.
Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– написав він.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 12 авто. Також він повідомив про наявність постраждалих через удар. Станом на 22:22 внаслідок російського обстрілу Харкова поранення отримали 4 людини.
Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують.
Що цьому передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Гучно було орієнтовно о 21:50 та 21:51. Кореспонденти Суспільного повідомляли, що після вибухів у частини міста зникло світло.
- Перед цим окупанти вже атакували місто вдень, лунали вибухи. Тоді Росія також здійснила пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харкова. Крім того, раніше повідомляли про швидкісну ціль на область з півночі.