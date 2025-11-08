Укр Рус
8 ноября, 15:56
Россия ударила по авто с волонтерами и журналистами возле Константиновки: машина уничтожена полностью

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Россия атаковала беспилотником автомобиль волонтеров и журналистов возле Константиновки, погибших нет.
  • Автомобиль полностью уничтожен, среди пассажиров, в частности, был австрийский журналист Кристиан Вершютц.

Россия продолжает обстреливать прифронтовые регионы. На этот раз противник атаковал беспилотником автомобиль волонтеров и журналистов вблизи Константиновки Донецкой области.

К счастью, погибших в результате этого удара нет, сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает 24 Канал. Он также показал кадры последствий.

Что известно о российском ударе по авто?

Отмечается, что автомобиль, в котором ехали волонтеры и съемочная группа, попал под удар в районе Константиновки. В частности, среди пассажиров был австрийский журналист, корреспондент телеканала ORF Кристиан Вершютц.

Удар по авто в Константиновке: смотрите видео

По словам Кристиана Вершютца, жертв удалось избежать, поскольку все успели покинуть транспортное средство, поскольку увидели дрон заранее. Несмотря на это, само авто полностью уничтожено, и ремонту и восстановлению не подлежит.

Враг бьет по волонтерам и журналистам

  • На днях российский удар по Славянску убил украинскую зоозащитницу Елену Полинину. Она всячески помогала животным на прифронтовых территориях. В результате вражеской атаки погибли еще два человека.

  • Также недавно съемочная группа телеканала Freedom попала под удар российского дрона "Ланцет" в Краматорске Донецкой области. Погибли журналисты Елена Губанова (Грамова) и Евгений Кармазин.

  • В июне в результате удара российского дрона погибла 69-летняя британская волонтер Энни Льюис Марффи. Родственники до сих пор не могут получить ее тело. Женщина перемещалась на зеленом Toyota RAV4.