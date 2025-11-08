Россия ударила по авто с волонтерами и журналистами возле Константиновки: машина уничтожена полностью

Россия продолжает обстреливать прифронтовые регионы. На этот раз противник атаковал беспилотником автомобиль волонтеров и журналистов вблизи Константиновки Донецкой области.

К счастью, погибших в результате этого удара нет, сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает 24 Канал. Он также показал кадры последствий.

Смотрите также На Полтавщине повреждены 3 объекта критической инфраструктуры, есть пострадавший

Что известно о российском ударе по авто?

Отмечается, что автомобиль, в котором ехали волонтеры и съемочная группа, попал под удар в районе Константиновки. В частности, среди пассажиров был австрийский журналист, корреспондент телеканала ORF Кристиан Вершютц.

Удар по авто в Константиновке: смотрите видео

По словам Кристиана Вершютца, жертв удалось избежать, поскольку все успели покинуть транспортное средство, поскольку увидели дрон заранее. Несмотря на это, само авто полностью уничтожено, и ремонту и восстановлению не подлежит.

Враг бьет по волонтерам и журналистам