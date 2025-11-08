Росія вгатила по авто з волонтерами й журналістами біля Костянтинівки: машина знищена повністю

Росія продовжує обстрілювати прифронтові регіони. Цього разу противник атакував безпілотником автомобіль волонтерів та журналістів поблизу Костянтинівки Донецької області.

На щастя, загиблих внаслідок цього удару немає, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає 24 Канал. Він також показав кадри наслідків.

Дивіться також На Полтавщині пошкоджено 3 об'єкти критичної інфраструктури, є постраждалий

Що відомо про російський удар по авто?

Зазначається, що автомобіль, в якому їхали волонтери та знімальна група, потрапив під удар в районі Костянтинівки. Зокрема, серед пасажирів був австрійський журналіст, кореспондент телеканалу ORF Крістіан Вершютц.

Удар по авто у Костянтинівці: дивіться відео

За словами Крістіана Вершютца, жертв вдалося уникнути, оскільки всі встигли залишити транспортний засіб, оскільки побачили дрон заздалегідь. Попри це, саме авто повністю знищене, і ремонту та відновленню не підлягає.

Ворог б'є по волонтерах та журналістах