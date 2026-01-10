Раскрыл планы Кремля: что кроется в словах Медведева после удара "Орешником"
- Медведев запугивает Европу ракетами "Орешник", разоблачая страх Кремля перед возможной многонациональной миссией в Украине.
- Россия усиливает Ленинградский военный округ, готовясь к возможной эскалации и агрессивным действиям в отношении стран Балтии.
Очередные угрозы Дмитрия Медведева "Орешником" в адрес Европы разоблачают страх Кремля относительно возможного развертывания многонациональной миссии безопасности в Украине. Параллельно Россия усиливает Ленинградский военный округ.
Александр Мусиенко, военнослужащий Сил ТрО ВСУ, объяснил 24 Каналу, что ключевым результатом парижской встречи стало осознание европейскими странами, что их безопасность начинается в Украине.
Почему Медведев угрожает Европе?
Обратите внимание! Медведев снова пытается запугать Европу "Орешником", опубликовав сообщение с унизительными высказываниями в адрес европейцев.
"Медведев разоблачает карты, и это хорошо, потому что показывает их настоящие опасения. Если они так реагируют, то это означает, что они боятся и опасаются того, что Европа может отправить свои войска в Украину для предоставления гарантий безопасности", – сказал Мусиенко.
Россия усиливает Ленинградский военный округ, собирает резервистов и накапливает силы, что свидетельствует о подготовке к возможной эскалации. Есть основания полагать, что Россия накапливает силы не только для войны против Украины, но и готовится к возможным агрессивным действиям в отношении стран Балтии, что должно стать поводом для размышлений европейских партнеров.
По защите от баллистических ракет – в Польше развернут американский комплекс ПВО Aegis, который теоретически способен перехватывать такие ракеты.
Российские спецслужбы видят, что парижская встреча, хоть и завершилась декларацией без немедленных последствий, показала важную тенденцию. Европейские страны наконец осознали, что обеспечение безопасности Украины означает обеспечение собственной безопасности. Именно поэтому они подписали декларацию и серьезно заговорили о возможности командировки войск,
– отметил Мусиенко.
Что еще известно о поддержке Украины в Европе?
- Европа согласовала предоставление Украине кредита на 100 миллиардов долларов для закупки американского вооружения.
- По словам бывшего посла Уильяма Тейлора, чтобы принудить Россию к миру, нужно усиливать давление на Путина, экономику и армию, а также наращивать санкции и военную поддержку Украины.
- Франция планирует направить в Украину около 6 тысяч военных для сопровождения и обучения украинских подразделений. В парламенте страны в течение ближайших 2 – 3 недель состоятся дебаты по этому решению.