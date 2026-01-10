Александр Мусиенко, военнослужащий Сил ТрО ВСУ, объяснил 24 Каналу, что ключевым результатом парижской встречи стало осознание европейскими странами, что их безопасность начинается в Украине.

Смотрите также: Россия пошла на крайний шаг: авиаэксперт об ударе "Орешником" по Львовской области

Почему Медведев угрожает Европе?

Обратите внимание! Медведев снова пытается запугать Европу "Орешником", опубликовав сообщение с унизительными высказываниями в адрес европейцев.

"Медведев разоблачает карты, и это хорошо, потому что показывает их настоящие опасения. Если они так реагируют, то это означает, что они боятся и опасаются того, что Европа может отправить свои войска в Украину для предоставления гарантий безопасности", – сказал Мусиенко.

Россия усиливает Ленинградский военный округ, собирает резервистов и накапливает силы, что свидетельствует о подготовке к возможной эскалации. Есть основания полагать, что Россия накапливает силы не только для войны против Украины, но и готовится к возможным агрессивным действиям в отношении стран Балтии, что должно стать поводом для размышлений европейских партнеров.

По защите от баллистических ракет – в Польше развернут американский комплекс ПВО Aegis, который теоретически способен перехватывать такие ракеты.

Российские спецслужбы видят, что парижская встреча, хоть и завершилась декларацией без немедленных последствий, показала важную тенденцию. Европейские страны наконец осознали, что обеспечение безопасности Украины означает обеспечение собственной безопасности. Именно поэтому они подписали декларацию и серьезно заговорили о возможности командировки войск,

– отметил Мусиенко.

Что еще известно о поддержке Украины в Европе?