"Спалив" плани Кремля: що криється у словах Медведєва після удару "Орешником"

Чергові погрози Дмитра Медведєва "Орешником" на адресу Європи викривають страх Кремля щодо можливого розгортання багатонаціональної місії безпеки в Україні. Паралельно Росія посилює Ленінградський військовий округ.

Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, пояснив 24 Каналу, що ключовим результатом паризької зустрічі стало усвідомлення європейськими країнами, що їхня безпека починається в Україні.

Чому Медведєв погрожує Європі?

Зверніть увагу! Медведєв знову намагається залякати Європу "Орешником", опублікувавши допис із принизливими висловлюваннями на адресу європейців.

"Медведєв викриває карти, і це добре, бо показує їхні справжні побоювання. Якщо вони так реагують, то це означає, що вони бояться й остерігаються того, що Європа може відправити свої війська в Україну для надання гарантій безпеки", – сказав Мусієнко.

Росія посилює Ленінградський військовий округ, збирає резервістів та накопичує сили, що свідчить про підготовку до можливої ескалації. Є підстави вважати, що Росія накопичує сили не лише для війни проти України, але й готується до можливих агресивних дій щодо країн Балтії, що має стати приводом для роздумів європейських партнерів.

Щодо захисту від балістичних ракет – у Польщі розгорнутий американський комплекс ППО Aegis, який теоретично здатний перехоплювати такі ракети.

Російські спецслужби бачать, що паризька зустріч, хоч і завершилася декларацією без негайних наслідків, показала важливу тенденцію. Європейські країни нарешті усвідомили, що гарантування безпеки України означає гарантування власної безпеки. Саме тому вони підписали декларацію і серйозно заговорили про можливість відрядження військ,

– зазначив Мусієнко.

Що ще відомо про підтримку України в Європі?