"Спалив" плани Кремля: що криється у словах Медведєва після удару "Орешником"
- Медведєв залякує Європу ракетами "Орешник", викриваючи страх Кремля перед можливою багатонаціональною місією в Україні.
- Росія посилює Ленінградський військовий округ, готуючись до можливої ескалації та агресивних дій щодо країн Балтії.
Чергові погрози Дмитра Медведєва "Орешником" на адресу Європи викривають страх Кремля щодо можливого розгортання багатонаціональної місії безпеки в Україні. Паралельно Росія посилює Ленінградський військовий округ.
Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, пояснив 24 Каналу, що ключовим результатом паризької зустрічі стало усвідомлення європейськими країнами, що їхня безпека починається в Україні.
Чому Медведєв погрожує Європі?
Зверніть увагу! Медведєв знову намагається залякати Європу "Орешником", опублікувавши допис із принизливими висловлюваннями на адресу європейців.
"Медведєв викриває карти, і це добре, бо показує їхні справжні побоювання. Якщо вони так реагують, то це означає, що вони бояться й остерігаються того, що Європа може відправити свої війська в Україну для надання гарантій безпеки", – сказав Мусієнко.
Росія посилює Ленінградський військовий округ, збирає резервістів та накопичує сили, що свідчить про підготовку до можливої ескалації. Є підстави вважати, що Росія накопичує сили не лише для війни проти України, але й готується до можливих агресивних дій щодо країн Балтії, що має стати приводом для роздумів європейських партнерів.
Щодо захисту від балістичних ракет – у Польщі розгорнутий американський комплекс ППО Aegis, який теоретично здатний перехоплювати такі ракети.
Російські спецслужби бачать, що паризька зустріч, хоч і завершилася декларацією без негайних наслідків, показала важливу тенденцію. Європейські країни нарешті усвідомили, що гарантування безпеки України означає гарантування власної безпеки. Саме тому вони підписали декларацію і серйозно заговорили про можливість відрядження військ,
– зазначив Мусієнко.
Що ще відомо про підтримку України в Європі?
Європа погодила надання Україні кредиту на 100 мільярдів доларів для закупівлі американського озброєння.
За словами колишнього посла Вільяма Тейлора, щоб примусити Росію до миру, потрібно посилювати тиск на Путіна, економіку та армію, а також нарощувати санкції та військову підтримку України.
Франція планує направити до України близько 6 тисяч військових для супроводу та навчання українських підрозділів. У парламенті країни протягом найближчих двох-трьох тижнів відбудуться дебати щодо цього рішення.