Таку інформацію повідомив колишній надзвичайний посол США в Україні Вільям Тейлор. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо".
Як змусити Путіна закінчити війну?
На думку американського дипломата, Росію потрібно примусити до миру, бо лише у разі тиску на Володимира Путіна, економіку країни та армію, вона зможе погодитися на припинення бойових дій на території України.
У такий момент він сяде за стіл переговорів і намагатиметься укласти ту угоду, яку зможе забезпечити. Щоб наблизити цей момент, Сполучені Штати та європейські партнери мають і надалі посилювати тиск на Путіна – і цей тиск уже здійснюється,
– сказав він.
Експосол вважає, що президент США Дональд Трамп має відповідні важелі впливу, завдяки чому здатний чинити тиск на російську сторону як економічними засобами, так і шляхом надання військової підтримки Україні.
За його словами, санкції проти Росії можна й потрібно посилювати. Вільям Тейлор наголошує, що єдиним фактором, який може вплинути на російського диктатора, щоб той зупинив війну, є стан російської економіки.
Який сигнал дали Росії?
Протягом останніх тижнів ми стали свідками того, як європейські партнери надали Україні кредит у розмірі 100 мільярдів доларів для придбання озброєння у Сполучених Штатів та в Європі. Це є однозначним сигналом для Путіна, що він не зможе просто чекати, поки партнери виснажаться або відмовляться від підтримки,
– наголошує дипломат.
Він зауважує, що Росія не зможе вічно продовжувати війну, спираючись виключно на обмежені тактичні успіхи на фронті, тож важливим є тиск шляхом обмеження доходів Москви та подальшої допомоги Києву.
Як союзники тиснуть на Росію?
Нагадаємо, нещодавно міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила затримання двох російських танкерів Marinera (Bella) та Sophia, що йшли під прапорами Росії та пов'язані з Венесуелою.
Водночас гарантії безпеки від Трампа для України, за даними The New York Times, є ненадійними через його минулі дії та заяви, які показують відсутність готовності протистояти Володимиру Путіну.
Днями у Парижі підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України. Це не є жорсткими юридичними зобов’язаннями, але є кроком.