Сейчас важно выдержать, – в ЦПД объяснили, может ли Россия высадить десант на Одессу
- Центр противодействия дезинформации утверждает, что Россия не имеет сил для атаки на Одессу с моря, кроме террора ракетами и дронами.
- Россия тратит большие ресурсы на воздушные удары и пропаганду.
Россияне запугивают украинцев, заявляя, что их армия может якобы высадить десант в Одессе. Оккупанты терроризируют город и область оружием и к тому же делают подобные информационные вбросы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Существует ли угроза наступления на Одессу?
Россия пыталась дестабилизировать ситуацию и делала "вбросы" об угрозе российского десанта в Одесской области и распространяла другие военные страшилки. Однако на самом деле враг не имеет такой силы, чтобы хоть как-то атаковать Одессу и регион, кроме террора ракетами и дронами. Коваленко говорит, что россияне фактически не могут осуществить подобную операцию с моря, а потому все под контролем.
Большие ресурсы Россия сейчас тратит на воздушные удары, попытку создать гуманитарную катастрофу, и параллельно с этим тратят большие силы на локальную пропаганду. Сейчас важно выдержать,
– написал руководитель ЦПИ.
Андрей Коваленко напомнил, что Одесская область из-за войны проживает проблемы, однако над возвращением света работают энергетики, военные ежедневно отражают атаки, специалисты пытаются восстанавливать поврежденную инфраструктуру, обеспечивать безопасность, информационную устойчивость и тому подобное.
Однако Украина в целом демонстрирует хорошее противодействие и восстановление в таких сложных условиях.
Какие проблемы нанесли Одесской области россияне в последнее время?
После российского обстрела, который состоялся еще 13 декабря, в Одессе возникли проблемы с электроснабжением, водой и теплом, часть потребителей уже несколько дней остаются без света. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что никто из горожан не говорит об отказе от борьбы. Даже несмотря на то, что оккупанты делают все, чтобы регион был "отрезан".
В результате атаки российских захватчиков 19 декабря часть Одессы осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Вражеское вооружение повредило объекты критической инфраструктуры и жилой дом.
В тот же день враг цинично ударил по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате этого обстрела погибли 8 человек, а 15 – получили ранения.